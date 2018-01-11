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    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'dan paylaşımı

    Arda Turan'dan Ali Sami Yen paylaşımı

    'da forma giyen milli futbolcu , 'ın 2011 yılında veda ettiği Stadı için hesabından bir paylaşımda bulundu.

    forması altında Stadı'nda futbol oynama şansını yakalamış isimlerden biri olan , hesabından sarı-kırmızılıların eski stadı için bir paylaşımda bulundu. Galatasaray'ın ilk maçını 24 Eylül 1944'te oynadığı ve 2011'de de veda edilen Ali Sami Yen Stadyumu için Arda Turan, şu ifadeleri kullandı:
    "Ali Sami Yen; çocukluk hayallerim, gençliğim... Anılar var, hiç unutulmayacak anılar, adın yaşadıkça yaşayacaklar. Sonsuza dek..."

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:19
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