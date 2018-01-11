Arda Turan'dan Ali Sami Yen paylaşımı
Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'ın 11 Ocak 2011 yılında veda ettiği Ali Sami Yen Stadı için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"Ali Sami Yen; çocukluk hayallerim, gençliğim... Anılar var, hiç unutulmayacak anılar, adın yaşadıkça yaşayacaklar. Sonsuza dek..."
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:19
-
Ekici'den flaş hamle! Kulübe dava açtı
Toplam 20
Yorum
Ekici İlker bey, sorun TS'un satıp satmaması ya da Ekici'nin gidip gitmemesi değil ki, dava konusu oynadığı dönemdeki alacaklarının ödenmemesi.
-
Mandzukic için yoğun pres
Toplam 3
Yorum
Man-Cuk-owiç her defansa başağrısı yapar tam seviye topçusu sahadaki varlığı tehlike arz eder
-
Beşiktaş'tan Kırgızistan projesi
Toplam 1
Yorum
matejowiç bu cocukta yetnek var çok soğukkanlı gelecek için kalmalı yada kiralık verilmeli
Arda Turan'dan Ali Sami Yen paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.