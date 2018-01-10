Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, "Arda Turan için Başakşehir ile anlaştık" dedi. Medipol Başakşehir'in ardından Arda...Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, "Arda Turan için Başakşehir ile anlaştık" dedi.



Medipol Başakşehir'in ardından Arda Turan'ın menajeri de transferi açıkladı. Arda Turan konusunda Başakşehir ile anlaşmaya varıldığını belirten menajer Ahmet Bulut, son sözün Barcelona'da olduğunu ifade etti. İspanyol kulübünün de transfere izin vermesi halinde 2-3 gün içinde imzaların atılması bekleniyor



15 MİLYON EURO

Medipol Başakşehir, Arda Turan transferi için satın alma opsiyonuyla birlikte1,5 yıllığına 15 milyon Euro ödeyecek.