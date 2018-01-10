İngilizler peşinde!
Ndiaye, Stoke Cİty'nin listesine girdi
Galatasaray'ın ilk yarıda öne çıkan isimleri, Avrupa takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Crystal Palace ve Newcastle'ın sarı-kırmızılıların sezon başında transfer ettiği Badou Ndiaye ile ilgilendiği belirtilirken bir iddia da BBC muhabiri Matt Sandoz'dan geldi. Sandoz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Stoke City'nin de Ndiaye'ye talip olduğunu yazdı.
16Sezon başından beri Galatasaray forması ile 16 karşılaşmada 1.385 dakika süre alan Ndiaye bu süreçte takımı adına 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
16Sezon başından beri Galatasaray forması ile 16 karşılaşmada 1.385 dakika süre alan Ndiaye bu süreçte takımı adına 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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