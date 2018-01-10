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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    İngilizler peşinde!

    İngilizler peşinde!

    Ndiaye, 'nin listesine girdi

    Galatasaray'ın ilk yarıda öne çıkan isimleri, Avrupa takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Crystal Palace ve Newcastle'ın sarı-kırmızılıların sezon başında transfer ettiği Badou Ndiaye ile ilgilendiği belirtilirken bir iddia da BBC muhabiri Matt Sandoz'dan geldi. Sandoz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Stoke City'nin de Ndiaye'ye talip olduğunu yazdı.

    16Sezon başından beri forması ile 16 karşılaşmada 1.385 dakika süre alan Ndiaye bu süreçte takımı adına 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:25
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