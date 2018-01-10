İstanbul yolcusu
Florentin Pogba geliyor
Galatasaray'ın listesinde yer alan Saint Etienne forması giyen Florentin Pogba ile ilgili Fransız basınından önemli bir iddia geldi. Cimbom'un Manchester United'ın süperstarı Pogba'nın ağabeyi ile yakından ilgilendiği belirtilirken sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki stoper için 2 milyon euro'luk teklif yaptığı ileri sürüldü. Pogba'nın kısa süre içinde İstanbul'a gidebileceği yazıldı.
GOMİS ETKİSİ
Florentin Pogba'nın İstanbul'un sıcak atmosferinden etkilendiği ve Bafetimbi Gomis'in yeni takım arkadaşı olacağı ifade edildi.
Pogba önceki 3 sezon çok önemli performanslar ortaya koyarken takımının ligin az gol yiyen ekiplerinden biri olmasında rolü büyüktü.
GOMİS ETKİSİ
Florentin Pogba'nın İstanbul'un sıcak atmosferinden etkilendiği ve Bafetimbi Gomis'in yeni takım arkadaşı olacağı ifade edildi.
Pogba önceki 3 sezon çok önemli performanslar ortaya koyarken takımının ligin az gol yiyen ekiplerinden biri olmasında rolü büyüktü.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
İstanbul yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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