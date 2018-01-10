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    10 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İstanbul yolcusu

    İstanbul yolcusu

    Florentin Pogba geliyor

    Galatasaray'ın listesinde yer alan Saint Etienne forması giyen Florentin Pogba ile ilgili Fransız basınından önemli bir iddia geldi. Cimbom'un Manchester United'ın süperstarı Pogba'nın ağabeyi ile yakından ilgilendiği belirtilirken sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki stoper için 2 milyon euro'luk teklif yaptığı ileri sürüldü. Pogba'nın kısa süre içinde İstanbul'a gidebileceği yazıldı.

    GOMİS ETKİSİ
    Florentin Pogba'nın İstanbul'un sıcak atmosferinden etkilendiği ve Bafetimbi 'in yeni takım arkadaşı olacağı ifade edildi.
    Pogba önceki 3 sezon çok önemli performanslar ortaya koyarken takımının ligin az gol yiyen ekiplerinden biri olmasında rolü büyüktü.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:32
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