Sol beke yeni aday Davide Santon

Galatasaray'da transferde öncelik verilen bölge olan sol bek için yeni bir isim gündeme geldi. İnter'in İtalyan milli futbolcusu Davide Santon'un teknik direktör Fatih Terim tarafından gündeme alındığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın, yüksek bonservis bedeli vermemek amacıyla sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan futbolculara öncelikle baktığı öğrenilirken, bu nedenle Santon'la da ilgilendiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Tecrübeli hocanın, 1.86'lık yıldızı defansın her bölgesinde oynayabilmesi nedeniyle istediği bildirildi.



G.SARAY'A RAKİP OLDU

1.86 boyundaki İtalyan futbolcu, sol bek, sağ bek, stoper dahil defansın her noktasında görev yapabiliyor. Galatasaray'ın 1.5 milyon Euro ödeyerek transferi bitirmek istediği kaydedildi. Bu arada Davide Santon, 2015 yılında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ın İnter ile yaptığı hazırlık karşılaşmasında Roberto Mancini'nin öğrencisi olarak sahaya çıkmıştı. Karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım Sneijder'in golüyle 1-0 kazanmıştı.

Savaş ÇORLU



Davide Santon kariyeri boyunca 225 maça çıkarken 2 gol atıp, 10 da asist yaptı.



Kronoloji

2008 yılında İnter altyapısından A takıma çıktı. 2011 yılında Cesena'ya kiralandı. Ardından sezon sonunda İtalyan ekibine geri döndü. 2011 sonunda Newcastle'a 5.65 milyon Euro karşılığında satıldı. 2015 yılında Newcastle'dan 3.70 milyon Euro karşılığında yeniden İnter'e geçti. O dönemden beri İtalyan ekibinin formasını terletiyor.



Kariyerinde 126 kez sol bek oynayan Santon, 32 kez sağ bek, 3 kez stoper, 1'er kez de orta saha sağ, orta saha sol ve ön libero oynadı.



Hücuma katkı yapar

Santon İnter altyapısında yetişen bir oyuncu. Kendisinden beklentiler çok yüksekti. Sezonun başlarında sol bekte Nagatomo'nun arkasında yedekte bekliyordu; fakat son haftalarda İnter Teknik Direktörü Spalletti, ona daha çok forma şansı vermeye başladı. Savunmanın her iki kanadında da oynayabilmesi artısı. Ayrıca zaman zaman sürpriz çıkışlar yaparak hücumda da takımına katkı sağlıyor. Galatasaray'da yeni bir başlangıç yapabilir. Potansiyelli bir oyuncu...

Mini yorum Ulaş Uzunöner