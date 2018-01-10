Transfer kapışması
Napoli’de forma giyen Giaccherini için Galatasaray ile Beşiktaş’ın yarıştığı iddia edildi
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Beşiktaş, Ocak ayı transfer döneminde de karşı karşıya geldi. İtalyan basınında Tuttomercato'nun haberine göre, Napoli'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve bu sebeple ayrılmak isteyen Giaccherini kendisine kulüp bakıyor. 32 yaşındaki futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş'ın devrede olduğu öne sürülürken menajerinin gelen teklifler doğrultusunda hareket edeceği, oyuncunun da Türkiye'ye sıcak baktığı kaydedildi.
KİMDİR?
2016 yılında Sunderland'den Napoli'ye transfer olan Emanuele Giaccherini sol açıkta forma giyerken, aynı zamanda orta saha ve sağ kanatta da görev alabiliyor. Kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki İtalyan futbolcu bu sezon ligde 4 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.
KİMDİR?
2016 yılında Sunderland'den Napoli'ye transfer olan Emanuele Giaccherini sol açıkta forma giyerken, aynı zamanda orta saha ve sağ kanatta da görev alabiliyor. Kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki İtalyan futbolcu bu sezon ligde 4 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
Transfer kapışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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