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    10 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Transfer kapışması

    Transfer kapışması

    ’de forma giyen Giaccherini için ile ’ın yarıştığı iddia edildi

    Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Beşiktaş, Ocak ayı transfer döneminde de karşı karşıya geldi. İtalyan basınında Tuttomercato'nun haberine göre, Napoli'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve bu sebeple ayrılmak isteyen Giaccherini kendisine kulüp bakıyor. 32 yaşındaki futbolcu için ve 'ın devrede olduğu öne sürülürken menajerinin gelen teklifler doğrultusunda hareket edeceği, oyuncunun da Türkiye'ye sıcak baktığı kaydedildi.

    KİMDİR?
    2016 yılında Sunderland'den 'ye transfer olan Emanuele Giaccherini sol açıkta forma giyerken, aynı zamanda orta saha ve sağ kanatta da görev alabiliyor. Kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki İtalyan futbolcu bu sezon ligde 4 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:49
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