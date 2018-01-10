İşte Aslan'ı uçuracak kanat
Cimbom, Shakhtar Donetsk’te oynayan Bernard için resmi teklifi yaptı. Görüşmeler tam gaz devam ediyor. Bernard'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu durum transferde G.Saray için avantaj olarak gösteriliyor
Galatasaray ara transferde gözünü sol kanada çevirdi. Bir süredir Konoplyanka için Schalke ile görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılı yönetim Alman kulübünün ağır şartlar sunması üzerine B Planı'nı devreye soktu. Cimbom'un yeni hedefinin Shakhtar Donetsk ekibinde oynayan Bernard olduğu öğrenildi.
SHAKHTAR'LA DA GÖRÜŞÜLDÜ
G.Saraylı yöneticilerin Bernard için Ukrayna kulübüyle bir görüşme yaptığı ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Bernard için düşük bir rakam önerdiği öne sürüldü.
BERNARD YEŞİL IŞIK YAKTI
Ukrayna kulübünün bu teklife sıcak baktığı ve detayların masaya yatırıldığı belirlendi. Brezilyalı oyuncu Bernard'ın da Galatasaray'a gelmeyi çok istediği gelen bilgiler arasında.
225 MAÇTA 43 GOL KAYDETTİ
Shakhtar Donetsk'ten önce Atletico Mineiro forması giyen Bernard kariyeri boyunca 225 maça çıkarken toplam 43 gol attı. 25 yaşındaki oyuncuyu Terim'in de kadroda görmek istediği öne sürüldü.
SHAKHTAR'LA DA GÖRÜŞÜLDÜ
G.Saraylı yöneticilerin Bernard için Ukrayna kulübüyle bir görüşme yaptığı ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Bernard için düşük bir rakam önerdiği öne sürüldü.
BERNARD YEŞİL IŞIK YAKTI
Ukrayna kulübünün bu teklife sıcak baktığı ve detayların masaya yatırıldığı belirlendi. Brezilyalı oyuncu Bernard'ın da Galatasaray'a gelmeyi çok istediği gelen bilgiler arasında.
225 MAÇTA 43 GOL KAYDETTİ
Shakhtar Donetsk'ten önce Atletico Mineiro forması giyen Bernard kariyeri boyunca 225 maça çıkarken toplam 43 gol attı. 25 yaşındaki oyuncuyu Terim'in de kadroda görmek istediği öne sürüldü.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
İşte Aslan'ı uçuracak kanat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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