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    10 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İşte Aslan'ı uçuracak kanat

    İşte Aslan'ı uçuracak kanat

    Cimbom, ’te oynayan için resmi teklifi yaptı. Görüşmeler tam gaz devam ediyor. Bernard'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu durum transferde G.Saray için avantaj olarak gösteriliyor

    ara transferde gözünü sol kanada çevirdi. Bir süredir Konoplyanka için ile görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılı yönetim Alman kulübünün ağır şartlar sunması üzerine B Planı'nı devreye soktu. Cimbom'un yeni hedefinin ekibinde oynayan olduğu öğrenildi.

    SHAKHTAR'LA DA GÖRÜŞÜLDÜ
    G.Saraylı yöneticilerin Bernard için kulübüyle bir görüşme yaptığı ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Bernard için düşük bir rakam önerdiği öne sürüldü.

    BERNARD YEŞİL IŞIK YAKTI
    Ukrayna kulübünün bu teklife sıcak baktığı ve detayların masaya yatırıldığı belirlendi. Brezilyalı oyuncu Bernard'ın da Galatasaray'a gelmeyi çok istediği gelen bilgiler arasında.

    225 MAÇTA 43 GOL KAYDETTİ
    Shakhtar Donetsk'ten önce forması giyen Bernard kariyeri boyunca 225 maça çıkarken toplam 43 gol attı. 25 yaşındaki oyuncuyu Terim'in de kadroda görmek istediği öne sürüldü.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:10
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