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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    İmparator farkı!

    İmparator farkı!

    ’da futbolun tek patronu, her alandaki farklılığını ortaya koyuyor

    Başkanı 'in futbolun anahtarını teslim ettiği kendi kurallarını bir bir uygulamaya başladı. İşte İmparator'un icraatları:

    SEYAHATTE: döneminde deplasmanlarda eşofmanla yolculuk eden sarı kırmızılı futbolcular kampına ise jilet gibi geldi. 'Büyük takım olduğunuzu hatırlayın'' diyen Terim'in isteğiyle herkes takım elbiselerini giydi.

    YEMEKTE: Terim'in dönüşüyle yemeklerdeki oturma düzeni de değişti. U şeklinde oluşturulan masalarda tüm takım birbirine yakın oturuyor, futbolcular ve teknik heyet birbirlerinin yüzüne bakarak yemeklerini yiyorlar.

    İDMANDA: Yerli ve yabancı ayrımı yapmayan Terim'in direktifiyle idmanlarda ikili grup çalışmalarında yerli ve yabancı oyuncular birbirleriyle eşleşiyorlar.

    FLORYA'DA: Fatih Terim Florya'da ilk iş olarak tesis girişinde asılı duran, yıllar geçtikçe rengi solan Kupası fotoğrafına el attı. Terim, Süleyman Rodop'un 17 Mayıs 2000'de Parken Stadı'nda çekip ölümsüzleştirdiği zafer fotoğrafının yenilenmesi için talimat verdi. (Sabah)
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:58
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