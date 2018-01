G.Saray’a “Hayır” denmez

Türkfutbolunun son yıllarda yetiştirdiği ender sol beklerden olanbu pozisyon için adam arayan Galatasaray 'ın gündeminde. Gençlerbirliği'nin 25 yaşındaki oyuncusu bu konuyla ilgili'a net açıklamalar yaptı. Uğur "Adımınile anılması sevindirici. Galatasaray 'da oynamak her futbolcunun hayalidir. Galatasaray'dan bir teklif gelirse kim 'Hayır' diyebilir ki. Ancak şu an net bir gelişme yok" diye konuştu.15 yıldır G.Birliği forması giydiğini, transferden korkmadığını söyledi. Başarılı oyuncu "Korkuyorsan futbol oynama. Daha güçlü bir kulüpten teklif geldiğinde ekinmeden giderim. Kendime güvenmesem adım bu büyük takımlarla birlikte anılmaz" diye konuştu."Türkiye'de en beğendim sol bekler Beşiktaş'ta, Caner ve Adriano""Birçok iyi kanat oyuncusuna karşı oynadım.Zorlandığım kimse yok""Genç Milli Takımlarda birçok yaş kategorisinde oynadım. Fatih Terim döneminde ise ilk kez Milli Takım formasını taşıdım""Eğer futbolcuysanız hep daha iyiyi hedeflersiniz.Her futbolcu her zaman büyük takımlarda oynamayı hayal eder. Benim de kariyer planlamamda bu hedefim bulunuyor"