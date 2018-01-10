G.Saray’a “Hayır” denmez
Cimbom’un sol bek için gündeminde olan Uğur Çiftçi, FOTOMAÇ’a konuştu. Başarılı isim “Galatasaray’da oynamak bir hayaldir” dedi
Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği ender sol beklerden olan Uğur Çiftçi bu pozisyon için adam arayan Galatasaray'ın gündeminde. Gençlerbirliği'nin 25 yaşındaki oyuncusu bu konuyla ilgili FOTOMAÇ'a net açıklamalar yaptı. Uğur "Adımın Galatasaray ile anılması sevindirici. Galatasaray'da oynamak her futbolcunun hayalidir. Galatasaray'dan bir teklif gelirse kim 'Hayır' diyebilir ki. Ancak şu an net bir gelişme yok" diye konuştu.
SAKIN KORKMA!
Uğur, 15 yıldır G.Birliği forması giydiğini, transferden korkmadığını söyledi. Başarılı oyuncu "Korkuyorsan futbol oynama. Daha güçlü bir kulüpten teklif geldiğinde ekinmeden giderim. Kendime güvenmesem adım bu büyük takımlarla birlikte anılmaz" diye konuştu.
Savaş ÇORLU
SENCE LİGDE EN İYİ SOL BEK HANGİLERİ?
"Türkiye'de en beğendim sol bekler Beşiktaş'ta, Caner ve Adriano"
- KARŞISINDA ZORLANDIĞIN İSİM KİM?
"Birçok iyi kanat oyuncusuna karşı oynadım.
Zorlandığım kimse yok"
- TERİM HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUN?
"Genç Milli Takımlarda birçok yaş kategorisinde oynadım. Fatih Terim döneminde ise ilk kez Milli Takım formasını taşıdım"
- KARİYER HEDEFLERİN NELER?
"Eğer futbolcuysanız hep daha iyiyi hedeflersiniz.
Her futbolcu her zaman büyük takımlarda oynamayı hayal eder. Benim de kariyer planlamamda bu hedefim bulunuyor"
SAKIN KORKMA!
Uğur, 15 yıldır G.Birliği forması giydiğini, transferden korkmadığını söyledi. Başarılı oyuncu "Korkuyorsan futbol oynama. Daha güçlü bir kulüpten teklif geldiğinde ekinmeden giderim. Kendime güvenmesem adım bu büyük takımlarla birlikte anılmaz" diye konuştu.
Savaş ÇORLU
SENCE LİGDE EN İYİ SOL BEK HANGİLERİ?
"Türkiye'de en beğendim sol bekler Beşiktaş'ta, Caner ve Adriano"
- KARŞISINDA ZORLANDIĞIN İSİM KİM?
"Birçok iyi kanat oyuncusuna karşı oynadım.
Zorlandığım kimse yok"
- TERİM HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUN?
"Genç Milli Takımlarda birçok yaş kategorisinde oynadım. Fatih Terim döneminde ise ilk kez Milli Takım formasını taşıdım"
- KARİYER HEDEFLERİN NELER?
"Eğer futbolcuysanız hep daha iyiyi hedeflersiniz.
Her futbolcu her zaman büyük takımlarda oynamayı hayal eder. Benim de kariyer planlamamda bu hedefim bulunuyor"
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
-
Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
-
Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
G.Saray’a “Hayır” denmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.