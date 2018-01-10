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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    G.Saray’a “Hayır” denmez

    G.Saray’a “Hayır” denmez

    Cimbom’un sol bek için gündeminde olan , FOTOMAÇ’a konuştu. Başarılı isim “’da oynamak bir hayaldir” dedi

    Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği ender sol beklerden olan Uğur Çiftçi bu pozisyon için adam arayan 'ın gündeminde. Gençlerbirliği'nin 25 yaşındaki oyuncusu bu konuyla ilgili FOTOMAÇ'a net açıklamalar yaptı. Uğur "Adımın Galatasaray ile anılması sevindirici. 'da oynamak her futbolcunun hayalidir. Galatasaray'dan bir teklif gelirse kim 'Hayır' diyebilir ki. Ancak şu an net bir gelişme yok" diye konuştu.

    SAKIN KORKMA!
    Uğur, 15 yıldır G.Birliği forması giydiğini, transferden korkmadığını söyledi. Başarılı oyuncu "Korkuyorsan futbol oynama. Daha güçlü bir kulüpten teklif geldiğinde ekinmeden giderim. Kendime güvenmesem adım bu büyük takımlarla birlikte anılmaz" diye konuştu.
    Savaş ÇORLU

    SENCE LİGDE EN İYİ SOL BEK HANGİLERİ?
    "Türkiye'de en beğendim sol bekler Beşiktaş'ta, Caner ve Adriano"

    - KARŞISINDA ZORLANDIĞIN İSİM KİM?
    "Birçok iyi kanat oyuncusuna karşı oynadım.
    Zorlandığım kimse yok"

    - TERİM HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUN?
    "Genç Milli Takımlarda birçok yaş kategorisinde oynadım. Fatih Terim döneminde ise ilk kez Milli Takım formasını taşıdım"

    - KARİYER HEDEFLERİN NELER?
    "Eğer futbolcuysanız hep daha iyiyi hedeflersiniz.
    Her futbolcu her zaman büyük takımlarda oynamayı hayal eder. Benim de kariyer planlamamda bu hedefim bulunuyor"
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:32
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