;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Pahalı geldi!

    Pahalı geldi!

    , 'un fiyatını fazla buldu

    Galatasaray'ın için 20 milyon euro'luk fiyat belirlemesi İnter'in gözünü korkuttu. Sportif direktör Piero Ausilio, "Defansta eksiğimiz var. Bazı isimlerle görüşmelerimiz oluyor. Ama rakamlar öyle yerlere geldi ki" isyanında bulundu. Ausilio, Maicon için de, "6 ay önce 7 milyon euro'ya gittiği takımı kendisi için 20 milyon euro istedi. Bu rakamı vermemiz söz konusu değil" diye konuştu.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pahalı geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN