Pahalı geldi!
İnter, Maicon'un fiyatını fazla buldu
Galatasaray'ın Maicon için 20 milyon euro'luk fiyat belirlemesi İnter'in gözünü korkuttu. Sportif direktör Piero Ausilio, "Defansta eksiğimiz var. Bazı isimlerle görüşmelerimiz oluyor. Ama rakamlar öyle yerlere geldi ki" isyanında bulundu. Ausilio, Maicon için de, "6 ay önce 7 milyon euro'ya gittiği takımı kendisi için 20 milyon euro istedi. Bu rakamı vermemiz söz konusu değil" diye konuştu.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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