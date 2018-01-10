Fatih Terim'den flaş açıklama
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Fatih Terim'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Değerli Galatasaraylılar, bir süredir içimizdeki ve dışımızdaki bazı aktörlerin vesile olduğu gerçek dışı iddia, yorum, haber ve ithamları duyuyorum. Tüm enerjimi, hevesimi, heyecanımı, başarı isteğimi ve emeğimi; ikinci sezon hazırlıkları için zorlu bir yola çıktığımız takımımıza ayırıyor, boa zaman harcamak istemiyorum. Herkesin içi rahat olsun.
Değerli Galatasaraylılar, bir süredir içimizdeki ve dışımızdaki bazı aktörlerin vesile olduğu gerçek dışı iddia, yorum, haber ve ithamları duyuyorum. Tüm enerjimi, hevesimi, heyecanımı, başarı isteğimi ve emeğimi; ikinci sezon hazırlıkları için zorlu bir yola çıktığımız takımımıza ayırıyor, boa zaman harcamak istemiyorum. Herkesin içi rahat olsun.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
-
Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
-
Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
Fatih Terim'den flaş açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.