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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    'den flaş açıklama

    Fatih Terim'den flaş açıklama

    Teknik Direktörü Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

    'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

    Değerli Galatasaraylılar, bir süredir içimizdeki ve dışımızdaki bazı aktörlerin vesile olduğu gerçek dışı iddia, yorum, haber ve ithamları duyuyorum. Tüm enerjimi, hevesimi, heyecanımı, başarı isteğimi ve emeğimi; ikinci sezon hazırlıkları için zorlu bir yola çıktığımız takımımıza ayırıyor, boa zaman harcamak istemiyorum. Herkesin içi rahat olsun.


    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:34
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