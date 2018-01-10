"Arda terbiyesiz değildir"

İşte Özbek'in açıklamalarından satırbaşları:

"Arda Turan, sayın Mehmet Ağar'a ben Galatasaray'a gelmem diye bir şey söylemez. Arda birçok şeydir ama terbiyesiz değildir."

"Ünal Aysal sen görevdeyken kaç tane erken seçim yaptın ve sonuncusunda da bırakıp kaçtın. Beni beğenmeyebilirsin ama bugün bu açıklamaların zamanı mı? Neden?"

"Biz şampiyonluğa yürürken hemen düğmeye basıldı, işin ucu Fatih Terim'e kadar uzandı, yönetimin basiretsizliği imalarıyla bir ortam yaratıldı."

"Bizler hata yaptık mı? Yaptık. Ama asla Galatasaray'a bir yanlış yapmadık."?

"Ligin ikinci yarısında belirlenen hedeflere ulaşmak için yeni kaynaklar yeni sponsorlar gerekecek. Ve bunların gerçekleşmesi için mevcut yönetimin orta vadede görevde olması lazım."?





