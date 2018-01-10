"Arda terbiyesiz değildir"
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, Medipol Başakşehir'le prensipte anlaşan Arda Turan'ın söylediği iddia edilen "Ben Galatasaray'a gelmem" ifadesiyle ilgili de "Arda ben Galatasaray'a gelmem diye bir şey söylemez. Arda birçok şeydir ama terbiyesiz değildir" dedi.
İşte Özbek'in açıklamalarından satırbaşları:
"Arda Turan, sayın Mehmet Ağar'a ben Galatasaray'a gelmem diye bir şey söylemez. Arda birçok şeydir ama terbiyesiz değildir."
"Ünal Aysal sen görevdeyken kaç tane erken seçim yaptın ve sonuncusunda da bırakıp kaçtın. Beni beğenmeyebilirsin ama bugün bu açıklamaların zamanı mı? Neden?"
"Biz şampiyonluğa yürürken hemen düğmeye basıldı, işin ucu Fatih Terim'e kadar uzandı, yönetimin basiretsizliği imalarıyla bir ortam yaratıldı."
"Bizler hata yaptık mı? Yaptık. Ama asla Galatasaray'a bir yanlış yapmadık."?
"Ligin ikinci yarısında belirlenen hedeflere ulaşmak için yeni kaynaklar yeni sponsorlar gerekecek. Ve bunların gerçekleşmesi için mevcut yönetimin orta vadede görevde olması lazım."?
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:12
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Arda, Medipol Başakşehir'i şampiyon yapar mı?
Toplam 6
Yorum
Gslı Arda TURAN Türkiye ye gelerek hatta Belediye takımına gelerek büyük hata yaptın..Düşüncem şu tıpkı mehmet ekici gibi sakatlanacaksın Nokta.
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Quaresma'ya servet önerdiler
Toplam 8
Yorum
kartal kesinlikle satılmalı
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Beşiktaş, Tolgay'ın değerini belirledi
Toplam 2
Yorum
kartal 2 sene önce çekilmiş iki yıldızlı foto koyuyorsun ,, bilinçli yapıyorsun bunu fotomaç.. sen ve bağlı bulunduğun grup canınız cehenneme
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