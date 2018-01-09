''Arda futbolu G.Saray'da bırakacak!''

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Barcelona'da forma şansı bulamayan ve adı sık sık Galatasaray'la anılan Arda Turan'la görüştüğünü belirterek, "Galatasaray, Arda'yı kucaklamalıdır" diye konuştu.

Arda'nın "Fatih Terim varsa ben gelmem" diye bir şey söylemediğini ifade eden Ağar, "Arda terbiyesiz değildir" dedi.

Bloomberg HT'ye açıklamalarda bulunan Ağar'ın açıklamaları şöyle:

"Arda bizim bir evladımız. Galatasaray'da altyapıdan yetişmiş, hepimizin gözü gibi koruması gereken bir adam. Bir moral bozukluğu olabilir dedim. Bir evlat gibi severim. Bize jestler yapan bir çocuktur. Acaba orada ne yapıyorsun, nasıl oynamıyorsun diye sordum; '4 kilo verdim, gittim adam almıyor beni. Oynamam da lazım' dedi. Gönlüm Galatasaray'da oynamasıdır. Arda futbolu Galatasaray'da bırakacaktır. Öyle de olacaktır. Burada başka görevler üstlenecektir. Büyük camialara transfer olanların, ileri yaşamlarında ne tür sıkıntılara girdiğini biliyoruz. İsim verip kimseyi rencide etmek istemiyorum. Yanlış tercihleri ömür boyu karşılarına çıktı. Bunu izah ettim. Onu anlattım. Gayet tatlı bir konuşma geçti. Galatasaray, Arda'yı kucaklamalıdır."

"Fatih Terim varsa ben gelmem' gibi bir lafı yok. Öyle şey olur mu? Arda, terbiyesiz değildir. Öyle bir lafı olsa, yakışık almayacağını kendisine ifade ederim."

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a "Ben Terim'le çalışmam" dediği öne sürülen Arda Turan, "Hayal dünyanızın ürünü haberleri kendinize saklayın ve beni rahat bırakın" demişti.