''Arda futbolu G.Saray'da bırakacak!''
Arda Turan'ın Galatasaray altyapıda yetiştiğini ve herkesin gözü gibi koruması gereken bir adam olduğunu söyleyen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, "Arda futbolu Galatasaray'da bırakacaktır. Burada başka görevler üstlenecektir" dedi.
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Barcelona'da forma şansı bulamayan ve adı sık sık Galatasaray'la anılan Arda Turan'la görüştüğünü belirterek, "Galatasaray, Arda'yı kucaklamalıdır" diye konuştu.
Arda'nın "Fatih Terim varsa ben gelmem" diye bir şey söylemediğini ifade eden Ağar, "Arda terbiyesiz değildir" dedi.
Bloomberg HT'ye açıklamalarda bulunan Ağar'ın açıklamaları şöyle:
"Arda bizim bir evladımız. Galatasaray'da altyapıdan yetişmiş, hepimizin gözü gibi koruması gereken bir adam. Bir moral bozukluğu olabilir dedim. Bir evlat gibi severim. Bize jestler yapan bir çocuktur. Acaba orada ne yapıyorsun, nasıl oynamıyorsun diye sordum; '4 kilo verdim, gittim adam almıyor beni. Oynamam da lazım' dedi. Gönlüm Galatasaray'da oynamasıdır. Arda futbolu Galatasaray'da bırakacaktır. Öyle de olacaktır. Burada başka görevler üstlenecektir. Büyük camialara transfer olanların, ileri yaşamlarında ne tür sıkıntılara girdiğini biliyoruz. İsim verip kimseyi rencide etmek istemiyorum. Yanlış tercihleri ömür boyu karşılarına çıktı. Bunu izah ettim. Onu anlattım. Gayet tatlı bir konuşma geçti. Galatasaray, Arda'yı kucaklamalıdır."
"Fatih Terim varsa ben gelmem' gibi bir lafı yok. Öyle şey olur mu? Arda, terbiyesiz değildir. Öyle bir lafı olsa, yakışık almayacağını kendisine ifade ederim."
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a "Ben Terim'le çalışmam" dediği öne sürülen Arda Turan, "Hayal dünyanızın ürünü haberleri kendinize saklayın ve beni rahat bırakın" demişti.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:01
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Özbek seçim startını veriyor
Toplam 1
Yorum
İLHAM AZERİ ASLA ! BİR DAHA BU KULÜBÜN KAPISINDAN İÇERİ GİREMEZ !
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Yiğithan Rotterdam’da
Toplam 5
Yorum
FB li Murat A. gerek yok demeye başladı.Şampiyonluktan kopmayız ama son 2-3 hafta kala şampiyon olamayacağımız belirlenir.Bi sezonda böylece hüsranla geçer
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Yiğithan Rotterdam’da
Toplam 5
Yorum
FB li Murat A. İşe yaramaz yabancıları elden çıkartamıyorsun,böylece yabancı alamıyorsun anladıkta eldeki yerli gençleri niye göderiyorsun.Aykut hoca yine
''Arda futbolu G.Saray'da bırakacak!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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