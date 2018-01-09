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    09 Ocak 2018, Salı
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    Arda'ya flaş çağrı: ''Gelme kardeşim gelme!''

    Arda'ya flaş çağrı: ''Gelme kardeşim gelme!''

    Galatasaraylı eski futbolcu ve Spor yorumcusu Evren Turhan, 'ın 'de 'dan başka takımda oynamasını istemediğini söyledi.

    Turhan yaptığı paylaşımda, 'Arda'yı ben 'dan başka takımla düşünemiyorum, istemiyorum da. Onun için Avrupa'da bir takımda devam etsin. Gelme kardeşim benim gelme. Seni başka bir formayla görmek istemiyorum 'de' yazdı.

    Turhan bir başka tweet'inde ise ' bence Porto'ya gitmeli. Dün gece izledim Porto'yu bir kez daha. Marega, Aboubakar ve Brahimi ile iyi anlaşır. Hem Şampiyonlar Ligi'nde oynar, süre de alır, maç eksiğini giderir, kendine gelir' diye yazdı.



    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:22
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