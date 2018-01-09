Arda'ya flaş çağrı: ''Gelme kardeşim gelme!''
Galatasaraylı eski futbolcu ve TRT Spor yorumcusu Evren Turhan, Arda Turan'ın Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynamasını istemediğini söyledi.
Turhan yaptığı paylaşımda, 'Arda'yı ben Galatasaray'dan başka takımla düşünemiyorum, istemiyorum da. Onun için Avrupa'da bir takımda devam etsin. Gelme kardeşim benim gelme. Seni başka bir formayla görmek istemiyorum Türkiye'de' yazdı.
Turhan bir başka tweet'inde ise 'Arda Turan bence Porto'ya gitmeli. Dün gece izledim Porto'yu bir kez daha. Marega, Aboubakar ve Brahimi ile iyi anlaşır. Hem Şampiyonlar Ligi'nde oynar, süre de alır, maç eksiğini giderir, kendine gelir' diye yazdı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:22
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Özbek seçim startını veriyor
Toplam 1
Yorum
İLHAM AZERİ ASLA ! BİR DAHA BU KULÜBÜN KAPISINDAN İÇERİ GİREMEZ !
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Yiğithan Rotterdam’da
Toplam 5
Yorum
FB li Murat A. gerek yok demeye başladı.Şampiyonluktan kopmayız ama son 2-3 hafta kala şampiyon olamayacağımız belirlenir.Bi sezonda böylece hüsranla geçer
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Yiğithan Rotterdam’da
Toplam 5
Yorum
FB li Murat A. İşe yaramaz yabancıları elden çıkartamıyorsun,böylece yabancı alamıyorsun anladıkta eldeki yerli gençleri niye göderiyorsun.Aykut hoca yine
Arda'ya flaş çağrı: ''Gelme kardeşim gelme!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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