O isim G.Saray'da ilk kez idmanda!
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Takımların son durumlarını FOTOMAÇ kamplardan bildiriyor...
Cimbom, ikinci yarı hazırlıklarına dün Antalya'da başladı. Fatih Terim yönetiminde çift idman gerçekleştiren sarı-kırmızılıların bir hayli keyifli ve hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı. Dayanaklılık ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yapıldı ve koşuyla tamamlandı.
Galatasaray'ın akşam idmanı da daha çok yükleme şeklindeydi. İgor Tudor'dan fizik olarak iyi bir takım devralan Fatih Terim, sarı-kırmızılı futbolcuların performansından memnun kaldı.
CONTRA DA İZLEDİ
Yardımcı antrenör Ümit Davala da siftah yaptı. Davala, 4 . Terim döneminde ilk kez antrenmana çıktı. Anlaşılan diğer yardımcı antrenörlerden Hasan Şaş ise Pro-Lisans kursunda olduğu için çalışmada yoktu. Fatih Terim'in Milan'dan eski öğrencisi olan Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Cosmin Contra da antrenmanı takip etti.
HAKAN BALTA FİT DURUMDA
Tudor'un kadro dışı bıraktığı Hakan Balta, Terim'in gelişiyle birlikte takıma dönmüştü. Tecrübeli oyuncunun koşu performansı ve istekli görüntüsü Terim'i memnun etti.
BAFE GOMİS ORTADA KALDI
Sabah antrenmanında dar alandaki paslaşmalarda çok top kaybı yapan Gomis ortadan çıkamadı. Fransız yıldızın bu durumu arkadaşlarını kahkahaya boğdu.
EVERTON BİZE, BİZ SİZE!
Şenol Güneş, dün sabahki idmanda Fikret Orman'dan futbolcu ödemelerinin yapılmasını isterken; Başkan "Everton'dan Cenk'in parası gelir gelmez hesaba yatırılacak" sözü verdi.
Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş dün sabahki idman öncesinde 'ödemeler' konusunda mini bir toplantı gerçekleşti. Başkan Orman, sabah idmanına sürpriz bir ziyarette bulundu. İdmanı takip eden basın mensuplarının yanından hızlıca geçen ve direkt olarak moralsiz görünen hocanın yanına giden Orman, Şenol Güneş'in "Benim sizden tek isteğim ödemelerin zamanında yapılması. Bu konuda sıkıntı var, ne zaman çözülecek?" sorusuyla karşılaştı. Güneş'in bu sorusu üzerine Başkan Orman da, "Everton'dan Cenk'in parası gelir gelmez, paralar hesaba yatırılacak. En kısa sürede bu sorun ortadan kalkacak" diyerek garanti verdi. Başkan Orman, Şenol Güneş ile yaptığı birkaç dakikalık görüşmenin ardından aynı hızla idman sahasından ayrıldı.
DEN HAAG MAÇI BUGÜN SAAT 18.00'DE
Devre arası çalışmalarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık karşılaşmasını bugün yapacak. Siyah-beyazlılar bugün saat 18.00'de Hollanda Ligi'nde 7'inci sırada bulunan Den Haag ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Gloria Sports Arena'da oynayacak.
SKRTEL: HERKESLE YÜZLEŞİRİM
Rakip golcülere meydan okuyan sarı-lacivertli stoper, "Özellikle kısa boylu ve hızlı oyunculara karşı oynamayı sevmem. Ama bu onlardan korkuyorum anlamına gelmez. Hepsiyle yüzleşmeye, onları durdurmaya hazırım" dedi.
F.Bahçe'nin Slovak defans oyuncusu Martin Skrtel, Antalya'da basın mensuplarıyla bir sohbet gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcu, her soruya içtenlikle ve samimi yanıtlar verdi. İşte Skrtel'den satır başları:
"Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamak beni çok mutlu ediyor. 1.5 yıllık daha anlaşmam var ve her anımı katkı yaparak geçirmek istiyorum. Sonrasında neler olacağını hep birlikte göreceğiz.
Benim temel görevim forvetleri durdurmak. Ama hiçbir forvetten çekinmem. Türkiye'de kaliteli golcüler var. Mesela Burak... Sadece 20 dakika oynamasına rağmen bize gol atmayı başardı. Özellikle kısa boylu ve hızlı oyunculara karşı oynamayı çok sevdiğimi söyleyemem. Ama bu onlardan korkuyorum demek değil elbette ki. Hepsiyle yüzleşmeye, onları durdurmaya hazırım.
Eğer başarılı olmak istiyorsanız arkadaşlığa, birlik olmaya, çok çalışmaya iyi bir organizasyona, iyi bir taktiksel organizasyona ve yetenekli oyunculara ihtiyaç var. Bizim de burada oluşturmaya çalıştığımız bu. İyi yolda olduğumuzu düşünüyoruz."
ŞAMPİYON OLACAĞIZ
"Türkiye Ligi'nde takımlar birbirine kalite olarak çok yaklaştı. Ligin ilk dönemine bakarsak her takımın birbirini yenebildiğini gördük. Son derece ilgi çekici bir lig var şu anda ve birçok takım şampiyon olabilecek durumda. Skor anlamında istikrarı yakalayan takımın sezon sonunda mutlu sona ulaşacağını düşünüyorum. Biz özellikle ilk yarının ikinci döneminde kalitemizi ve neler yapabileceğimizi gösterdik. İnanıyorum ki bu şekilde devam edeceğiz ve sezon sonunda ligin en üst tarafında yer alan biz takım olacağız."
CENK, LUKAKU'NUN YERİNİ DOLDURUR
Cenk Tosun'un Premier Lig'de de başarılı olacağına inandığını belirten Skrtel, "Cenk kendisini ispatlamış bir oyuncu. Premier Lig'e gitmek orada oynamaktan daha zor bir durum. Cenk zor kısmı geride bıraktı. Dünyanın en iyi ligine çok büyük bir paraya gitti. Bu yüzden üzerinde büyük baskı olacak, beklentiler kesinlikle yüksek. Lukaku gibi harika işler yapmış bir oyuncunun yerini doldurmaya çalışacak. Ben Cenk'in bunu yapabileceğini düşünüyorum" dedi.
KAMPTA BATARYAMIZI DOLDURUYORUZ
Martin Skrtel, Antalya kampında çok sert ve ağır antrenmanlar yaptıklarını söylerken, "Şu anda bataryamızı doldurmaya ve ikinci yarıya hazır olmaya çalışıyoruz. Bizi nelerin beklediğini biliyoruz. İkinci yarıya iyi başlamak istiyoruz ama nisan ve mayıs ayını düşünmüyoruz. Maç maç ilerlememiz lazım" ifadelerini kullandı.
TAM DÖRT SAAT TUVALETTE BEKLEDİM
Skrtel, TFF'nin geçen pazar günü yaptığı doping kontrolüyle ilgili olarak ise, "Bir odada tam dört saat boyunca tuvalete gidebilmeyi beklemek hiç de güzel bir durum değil. Bu da bizim hayatımızın ve futbolun bir parçası. Doping kontrolü nedeniyle antrenmanı da kaçırdım ama yapabilecek bir şeyimiz yok" açıklamasını yaptı.
MİRCEA LUCESCU'DAN ZİYARET
Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, önceki gün Fenerbahçe'nin Antalya'da kamp yaptığı oteli ziyaret etti. Rumen hoca beş dakikalık kısa ziyaretinde teknik direktör Aykut Kocaman ile ayak üstü sohbet edip futbolcularla selamlaştıktan sonra otelden ayrıldı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın yardımcılarından kondisyoner Doç. Dr. Alper Aşçı'ya futbolcular 'seri katil' lakabını taktı. Sarı-lacivertli oyuncular, kampta zorlu koşu programları hazırlayan Aşçı'ya "Maşallah hoca, sabah-akşam sanat yapıyorsun! En mutlu günlerin değil mi..." diyerek takılıyorlar.
KALECİLER 'PAS'LANACAK!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kalecilerin de bir libero gibi oyunun içinde olmasını isterken, geriden oyun kurma noktasında etkin rol oynamalarını arzuluyor. Antalya kampında bu amaçla kaleciler de pas organizasyonlarına katılıyor. Sarı-lacivertliler, dünkü çalışmalarını basına kapalı yaptı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:07
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Balotelli kapışması
Toplam 6
Yorum
babuli getir şu oyuncuyu başkan forma satışları patlasın !!
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Çalışıp takıma döneceğim
Toplam 7
Yorum
naci bu adam şişirme topçu.bursadada iyi değildi.çocuk yaşta şımardı.abdülkadire bak şımarıyomu.olağanüstü paslar atıyo.yok olmazsa tabi.
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Rakip Luftetari
Toplam 2
Yorum
aaaaa iyi bir takımla hazırlık maçı yapın
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