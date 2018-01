O isim G.Saray'da ilk kez idmanda!

CONTRA

Cimbom, ikinci yarı hazırlıklarına dün Antalya 'da başladı.yönetiminde çift idman gerçekleştiren sarı-kırmızılıların bir hayli keyifli ve hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı. Dayanaklılık ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yapıldı ve koşuyla tamamlandı.Galatasaray'ın akşam idmanı da daha çok yükleme şeklindeydi.'dan fizik olarak iyi bir takım devralan, sarı-kırmızılı futbolcuların performansından memnun kaldı.Yardımcı antrenör Ümit Davala da siftah yaptı., 4 . Terim döneminde ilk kez antrenmana çıktı. Anlaşılan diğer yardımcı antrenörlerdenise Pro-Lisans kursunda olduğu için çalışmada yoktu. Fatih Terim 'in Milan'dan eski öğrencisi olan Romanya Milli Takım Teknik Direktörü da antrenmanı takip etti.Tudor'un kadro dışı bıraktığı Hakan Balta , Terim'in gelişiyle birlikte takıma dönmüştü. Tecrübeli oyuncunun koşu performansı ve istekli görüntüsü Terim'i memnun etti.Sabah antrenmanında dar alandaki paslaşmalarda çok top kaybı yapan Gomis ortadan çıkamadı. Fransız yıldızın bu durumu arkadaşlarını kahkahaya boğdu. Şenol Güneş , dün sabahki idmanda Fikret Orman 'dan futbolcu ödemelerinin yapılmasını isterken; Başkan "Everton'dan Cenk'in parası gelir gelmez hesaba yatırılacak" sözü verdi. Beşiktaş 'ta Başkanile teknik direktördünsabahki idman öncesindekonusunda minibir toplantı gerçekleşti. Başkan, sabah idmanına sürprizbir ziyarette bulundu. İdmanıtakip eden basın mensuplarınınyanından hızlıcageçen ve direkt olarak moralsizgörünen hocanın yanınagiden Orman, Şenol Güneş'insorusuylakarşılaştı. Güneş'in busorusu üzerine Başkan Ormanda,diyerek garanti verdi.Başkan Orman, Şenol Güneşile yaptığı birkaç dakikalık görüşmeninardından aynı hızlaidman sahasından ayrıldı.Devre arası çalışmalarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık karşılaşmasını bugün yapacak. Siyah-beyazlılar bugün saat 18.00'de Hollanda Ligi'nde 7'inci sırada bulunan Den Haag ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Gloria Sports Arena'da oynayacak.Rakip golcülere meydan okuyan sarı-lacivertli stoper, "Özellikle kısa boylu ve hızlı oyunculara karşı oynamayı sevmem. Ama bu onlardan korkuyorum anlamına gelmez. Hepsiyle yüzleşmeye, onları durdurmaya hazırım" dedi.F.Bahçe'nin Slovak defans oyuncusul, Antalya'da basın mensuplarıyla bir sohbet gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcu, her soruyaverdi. İşte Skrtel'den satır başları:gibi büyük bir takımda oynamak beni çok mutlu ediyor. 1.5 yıllık daha anlaşmam var veSonrasında neler olacağını hep birlikte göreceğiz.temel görevim forvetleri durdurmak. Ama hiçbir forvetten çekinmem. Türkiye'de kaliteli golcüler var.Sadece 20 dakika oynamasına rağmen bize gol atmayı başardı. Özellikle kısa boylu ve hızlı oyunculara karşı oynamayı çok sevdiğimi söyleyemem.Hepsiyle yüzleşmeye, onları durdurmaya hazırım.başarılı olmak istiyorsanız arkadaşlığa, birlik olmaya, çok çalışmaya iyi bir organizasyona,ve yetenekli oyunculara ihtiyaç var. Bizim de burada oluşturmaya çalıştığımız bu. İyi yolda olduğumuzu düşünüyoruz.""Türkiye Ligi'nde takımlar birbirine kalite olarak çok yaklaştı. Ligin ilk dönemine bakarsak her takımın birbirini yenebildiğini gördük.şu anda ve birçok takım şampiyon olabilecek durumda. Skor anlamında istikrarı yakalayan takımın sezon sonundaBiz özellikle ilk yarının ikinci döneminde kalitemizi ve neler yapabileceğimizi gösterdik. İnanıyorum ki bu şekilde devam edeceğiz ve sezon sonunda ligin en üst tarafında yer alan biz takım olacağız."Cenk Tosun'un Premier Lig 'de de başarılı olacağına inandığını belirten Skrtel, "Cenk kendisini ispatlamış bir oyuncu. Premier Lig'e gitmek orada oynamaktan daha zor bir durum. Cenk zor kısmı geride bıraktı. Dünyanın en iyi ligine çok büyük bir paraya gitti. Bu yüzden üzerinde büyük baskı olacak, beklentiler kesinlikle yüksek. Lukaku gibi harika işler yapmış bir oyuncunun yerini doldurmaya çalışacak. Ben Cenk'in bunu yapabileceğini düşünüyorum" dedi. Martin Skrtel , Antalya kampında çok sert ve ağır antrenmanlar yaptıklarını söylerken, "Şu anda bataryamızı doldurmaya ve ikinci yarıya hazır olmaya çalışıyoruz. Bizi nelerin beklediğini biliyoruz. İkinci yarıya iyi başlamak istiyoruz ama nisan ve mayıs ayını düşünmüyoruz. Maç maç ilerlememiz lazım" ifadelerini kullandı.Skrtel, TFF'nin geçen pazar günü yaptığı doping kontrolüyle ilgili olarak ise, "Bir odada tam dört saat boyunca tuvalete gidebilmeyi beklemek hiç de güzel bir durum değil. Bu da bizim hayatımızın ve futbolun bir parçası. Doping kontrolü nedeniyle antrenmanı da kaçırdım ama yapabilecek bir şeyimiz yok" açıklamasını yaptı.

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, önceki gün Fenerbahçe'nin Antalya'da kamp yaptığı oteli ziyaret etti. Rumen hoca beş dakikalık kısa ziyaretinde teknik direktör Aykut Kocaman ile ayak üstü sohbet edip futbolcularla selamlaştıktan sonra otelden ayrıldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın yardımcılarından kondisyoner Doç. Dr. Alper Aşçı'ya futbolcular 'seri katil' lakabını taktı. Sarı-lacivertli oyuncular, kampta zorlu koşu programları hazırlayan Aşçı'ya "Maşallah hoca, sabah-akşam sanat yapıyorsun! En mutlu günlerin değil mi..." diyerek takılıyorlar.Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kalecilerin de bir libero gibi oyunun içinde olmasını isterken, geriden oyun kurma noktasında etkin rol oynamalarını arzuluyor. Antalya kampında bu amaçla kaleciler de pas organizasyonlarına katılıyor. Sarı-lacivertliler, dünkü çalışmalarını basına kapalı yaptı.