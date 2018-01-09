;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Özbek startını veriyor

    Özbek seçim startını veriyor

    Kulübü Başkanı , 20 Ocak'ta yapılacak Olağanüstü Genel Kurulu için üyelerle buluşma programını netleştirdi.

    Buna göre , ilk olarak 14 Ocak Pazar günü saat 14:00-17:00 arası Kalamış Tesisleri'nde üyelere bir kokteyl verecek. 18 Ocak Perşembe günü saat 19:00'da Point Barbaros Otel'de yeni yönetim kurulunu tanıtacak olan Özbek'in öncesi son durağı ise 19 Ocak Cuma günü saat 19:00'da Levent'teki Galatasaraylılar Derneği olacak.

    Dursun Özbek'in listesinde Nasuhi Sezgin, Can Topsakal, İsmail Sarıkaya, Ural Aküzüm, Ali Yüce, Murat Atay ve Burçin Arslan yeniden kendilerine yer buldu. , Mehmet Dedeoğlu, Osman Kocaman, Cevat Genç, Ahmet Cebeci, Mehmet Onultan, Serdal Koç, Ozan Oral ise yönetim kurulundaki yeni adaylar olarak listeye girdi.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Özbek seçim startını veriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN