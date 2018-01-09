Özbek seçim startını veriyor
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 20 Ocak'ta yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurulu için üyelerle buluşma programını netleştirdi.
Buna göre Dursun Özbek, ilk olarak 14 Ocak Pazar günü saat 14:00-17:00 arası Galatasaray Kalamış Tesisleri'nde üyelere bir kokteyl verecek. 18 Ocak Perşembe günü saat 19:00'da Point Barbaros Otel'de yeni yönetim kurulunu tanıtacak olan Özbek'in seçim öncesi son durağı ise 19 Ocak Cuma günü saat 19:00'da Levent'teki Galatasaraylılar Derneği olacak.
Dursun Özbek'in listesinde Nasuhi Sezgin, Can Topsakal, İsmail Sarıkaya, Ural Aküzüm, Ali Yüce, Murat Atay ve Burçin Arslan yeniden kendilerine yer buldu. Özkan Olcay, Mehmet Dedeoğlu, Osman Kocaman, Cevat Genç, Ahmet Cebeci, Mehmet Onultan, Serdal Koç, Ozan Oral ise yönetim kurulundaki yeni adaylar olarak listeye girdi.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:41
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Arda'ya flaş çağrı: ''Gelme kardeşim gelme!''
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Yorum
evren çok doğru söylemiş. arda yapmaz gs den başka takıma gitmez diyorduk ama arda da bunu yaparsa gs sevgisi olan futbolcu kalır mı.yapma arda
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Emre Mor için sıcak temas
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Yorum
HE HE HE HEEEE EMRE MOR YENİ SUATIMIZ OKANIMIZ OLACAK İNŞALLAH
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Başkan transferi açıkladı!
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FBCAN bonservisi ile mi yoksa kiralık mı almışlar belli mi ?
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