Sürpriz takas! Latovlevici...

Galatasaray'da sol bek belirsizliği sürüyor. Asamoah için hala Juventus ile mücadele eden, Patrice Evra'yı da yedekte bekleten sarı-kırmızılıların sürpriz şekilde gündemine gelen Gençlerbirliği'nin 25 yaşındaki oyuncusu Uğur Çiftçi için takas planının devreye sokulduğu öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar sezon sonunda serbest kalacak olan Çiftçi için kırmızı-siyahlılara Latovlevici'yi önerecek.

SİVAS'A GİTMEDİ

Rumen futbolcunun Demir Grup Sivasspor'a transferinin bu nedenle gerçekleşmediği öğrenildi. Galatasaray'ın tecrübeli oyuncuyu transfer etmesi durumunda ligin ikinci yarısında Fatih Terim, sol tarafı Hakan Balta ile beraber bu ikiliden birine emanet edecek.

Öte yandan gündeme gelen Emre Mor için sarı-kırmızılılar kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın genç yeteneği satın alma opsiyonuyla beraber kiralayıp sezon sonunda performansına göre karar vereceği bildirildi.