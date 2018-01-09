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    09 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Sürpriz takas! ...

    Sürpriz takas! Latovlevici...

    , 'ne için takasta 'yi önerecek.

    'da sol bek belirsizliği sürüyor. Asamoah için hala ile mücadele eden, 'yı da yedekte bekleten sarı-kırmızılıların sürpriz şekilde gündemine gelen 'nin 25 yaşındaki oyuncusu için takas planının devreye sokulduğu öğrenildi.

    Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar sezon sonunda serbest kalacak olan Çiftçi için kırmızı-siyahlılara 'yi önerecek.

    SİVAS'A GİTMEDİ
    Rumen futbolcunun Demir Grup Sivasspor'a transferinin bu nedenle gerçekleşmediği öğrenildi. Galatasaray'ın tecrübeli oyuncuyu etmesi durumunda ligin ikinci yarısında , sol tarafı ile beraber bu ikiliden birine emanet edecek.

    Öte yandan gündeme gelen Emre Mor için sarı-kırmızılılar kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

    Galatasaray'ın genç yeteneği satın alma opsiyonuyla beraber kiralayıp sezon sonunda performansına göre karar vereceği bildirildi.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:45
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