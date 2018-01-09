Sürpriz takas! Latovlevici...
Galatasaray, Gençlerbirliği'ne Uğur Çiftçi için takasta Latovlevici'yi önerecek.
Galatasaray'da sol bek belirsizliği sürüyor. Asamoah için hala Juventus ile mücadele eden, Patrice Evra'yı da yedekte bekleten sarı-kırmızılıların sürpriz şekilde gündemine gelen Gençlerbirliği'nin 25 yaşındaki oyuncusu Uğur Çiftçi için takas planının devreye sokulduğu öğrenildi.
Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar sezon sonunda serbest kalacak olan Çiftçi için kırmızı-siyahlılara Latovlevici'yi önerecek.
SİVAS'A GİTMEDİ
Rumen futbolcunun Demir Grup Sivasspor'a transferinin bu nedenle gerçekleşmediği öğrenildi. Galatasaray'ın tecrübeli oyuncuyu transfer etmesi durumunda ligin ikinci yarısında Fatih Terim, sol tarafı Hakan Balta ile beraber bu ikiliden birine emanet edecek.
Öte yandan gündeme gelen Emre Mor için sarı-kırmızılılar kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'ın genç yeteneği satın alma opsiyonuyla beraber kiralayıp sezon sonunda performansına göre karar vereceği bildirildi.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:45
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Özbek seçim startını veriyor
Toplam 1
Yorum
İLHAM AZERİ ASLA ! BİR DAHA BU KULÜBÜN KAPISINDAN İÇERİ GİREMEZ !
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Yiğithan Rotterdam’da
Toplam 5
Yorum
FB li Murat A. gerek yok demeye başladı.Şampiyonluktan kopmayız ama son 2-3 hafta kala şampiyon olamayacağımız belirlenir.Bi sezonda böylece hüsranla geçer
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Yiğithan Rotterdam’da
Toplam 5
Yorum
FB li Murat A. İşe yaramaz yabancıları elden çıkartamıyorsun,böylece yabancı alamıyorsun anladıkta eldeki yerli gençleri niye göderiyorsun.Aykut hoca yine
Sürpriz takas! Latovlevici... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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