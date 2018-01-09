Yeni transferi taraftara soruyoruz!
Yıllardır Muslera'nın varlığıyla kalesinde sorun yaşamayan Galatasaray, ondan sonra da kaleyi sağlam tutabilmek için harekete geçti.
Yabancı kontenjanındaki sorun nedeniyle Cedric Carrasso ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da Terim yerli ve genç bir kalecinin alınmasını istedi. Terim'in öncelikli kriteri ise "Süper Lig tecrübesi bulunan ve milli takım havuzunda yer alan genç bir yerli kaleci."
Peki Galatasaray taraftarı yeni transfer konusunda ne düşünüyor?
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:44
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Özbek seçim startını veriyor
Toplam 1
Yorum
İLHAM AZERİ ASLA ! BİR DAHA BU KULÜBÜN KAPISINDAN İÇERİ GİREMEZ !
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Yiğithan Rotterdam’da
Toplam 5
Yorum
FB li Murat A. gerek yok demeye başladı.Şampiyonluktan kopmayız ama son 2-3 hafta kala şampiyon olamayacağımız belirlenir.Bi sezonda böylece hüsranla geçer
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Yiğithan Rotterdam’da
Toplam 5
Yorum
FB li Murat A. İşe yaramaz yabancıları elden çıkartamıyorsun,böylece yabancı alamıyorsun anladıkta eldeki yerli gençleri niye göderiyorsun.Aykut hoca yine
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