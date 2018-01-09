Yeni transferi taraftara soruyoruz!

Yabancı kontenjanındaki sorun nedeniyle Cedric Carrasso ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da Terim yerli ve genç bir kalecinin alınmasını istedi. Terim'in öncelikli kriteri ise "Süper Lig tecrübesi bulunan ve milli takım havuzunda yer alan genç bir yerli kaleci."

Peki Galatasaray taraftarı yeni transfer konusunda ne düşünüyor?

