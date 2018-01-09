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    09 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Yeni transferi taraftara soruyoruz!

    Yeni transferi taraftara soruyoruz!

    Yıllardır Muslera'nın varlığıyla kalesinde sorun yaşamayan , ondan sonra da kaleyi sağlam tutabilmek için harekete geçti.

    Yabancı kontenjanındaki sorun nedeniyle Cedric Carrasso ile yollarını ayırmaya hazırlanan 'da Terim yerli ve genç bir kalecinin alınmasını istedi. Terim'in öncelikli kriteri ise " tecrübesi bulunan ve milli takım havuzunda yer alan genç bir yerli kaleci."

    Peki Galatasaray taraftarı yeni konusunda ne düşünüyor?

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:44
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