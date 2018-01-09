Fatih Terim, idmanda o ismi alkışlattı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1 gece önce düğünü olmasına rağmen antrenmana yetişen Yasin Küçük'ü futbolcularına alkışlattı.
Gazete Habertürk'ün haberine göre, Terim'in yardımcıları olarak göreve gelen Ümit Davala iş başı yaparken, Pro Lisans eğitiminde yer alan Hasan Şaş çalışmalara katılmadı. Yeni kondisyonerini de belirleyen Fatih Terim, daha önce çalıştığı Scott Piri'nin ekibinde yer alan Yasin Küçük'ü oyuncularına tanıttı. 1 gece önce düğünü olmasına rağmen antrenmana yetişen Küçük'ü takdir eden İmparator, tüm takımdan Küçük'ü alkışlamalarını istedi.
Öte yandan ilk günü sabah ve akşam olmak üzere çift idmanla tamamlayan Sarı-Kırmızılılar, bugün de çift antrenman yapacak.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:44
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Arda'ya flaş çağrı: ''Gelme kardeşim gelme!''
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Yorum
evren çok doğru söylemiş. arda yapmaz gs den başka takıma gitmez diyorduk ama arda da bunu yaparsa gs sevgisi olan futbolcu kalır mı.yapma arda
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Emre Mor için sıcak temas
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Yorum
HE HE HE HEEEE EMRE MOR YENİ SUATIMIZ OKANIMIZ OLACAK İNŞALLAH
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Başkan transferi açıkladı!
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FBCAN bonservisi ile mi yoksa kiralık mı almışlar belli mi ?
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