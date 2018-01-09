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    09 Ocak 2018, Salı
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    , idmanda o ismi alkışlattı

    Fatih Terim, idmanda o ismi alkışlattı

    Teknik Direktörü , 1 gece önce düğünü olmasına rağmen antrenmana yetişen 'ü futbolcularına alkışlattı.

    'de ikinci yarının hazırlıklarına 'nın Belek İlçesi'nde yaptığı kamp çalışmalarıyla başlayan , dün ilk idmanını gerçekleştirdi.

    Gazete Habertürk'ün haberine göre, Terim'in yardımcıları olarak göreve gelen iş başı yaparken, Pro Lisans eğitiminde yer alan çalışmalara katılmadı. Yeni kondisyonerini de belirleyen , daha önce çalıştığı Scott Piri'nin ekibinde yer alan 'ü oyuncularına tanıttı. 1 gece önce düğünü olmasına rağmen antrenmana yetişen Küçük'ü takdir eden İmparator, tüm takımdan Küçük'ü alkışlamalarını istedi.

    Öte yandan ilk günü sabah ve akşam olmak üzere çift idmanla tamamlayan Sarı-Kırmızılılar, bugün de çift antrenman yapacak.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:44
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