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    09 Ocak 2018, Salı
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    Terim'den şok tavır!

    Terim'den şok tavır!

    Seminere oldukça geç gelen , yalnızca , ve ’yla bir araya geldi. Sadece alanını dolaşan tecrübeli teknik adamın, birçok meslektaşının bulunduğu konuşma salonuna girmeyip etkinlikten ayrılması dikkat çekti.

    Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TüFAD), () iş birliğiyle Antalya'da düzenlediği, Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri dün başladı.

    Gazete Habertürk'ün haberine göre; geçtiğimiz yıllarda seminerde konuşmacı olarak yer alan fakat bu kez böyle bir davet almayan G.Saray , birçok önemli antrenörün yer aldığı organizasyona oldukça geç katıldı. Antrenman nedeniyle geciktiği öğrenilen deneyimli teknik adam, Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı'nda yer alan stantları tek tek dolaşıp görevlilerle fotoğraf çektirdi. Ardından orada bulunan meslektaşları ve ile bir araya gelen tecrübeli hoca, G.Saray'dan eski öğrencisi Ergün Penbe ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü ile de kısa süre görüştü.



    Avcı'yla şakalaşan ve oldukça keyifli olduğu gözlenen deneyimli hocanın birçok önemli meslektaşının bulunduğu konuşma salonuna girmeyerek sadece alanını gezip seminerden ayrılması dikkat çekti. Terim, ne Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir yetkiliyle ne de yerine göreve getirilen 'yla karşılaştı. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın da bulunduğu seminere 'ın raporlu olduğu için gelemediği öğrenildi.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:22
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