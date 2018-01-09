Terim'den şok tavır!

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TüFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle Antalya'da düzenlediği, Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri dün başladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; geçtiğimiz yıllarda seminerde konuşmacı olarak yer alan fakat bu kez böyle bir davet almayan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, birçok önemli antrenörün yer aldığı organizasyona oldukça geç katıldı. Antrenman nedeniyle geciktiği öğrenilen deneyimli teknik adam, Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı'nda yer alan stantları tek tek dolaşıp görevlilerle fotoğraf çektirdi. Ardından orada bulunan meslektaşları yılmaz Vural ve Mustafa Denizli ile bir araya gelen tecrübeli hoca, G.Saray'dan eski öğrencisi Ergün Penbe ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile de kısa süre görüştü.







Avcı'yla şakalaşan ve oldukça keyifli olduğu gözlenen deneyimli hocanın birçok önemli meslektaşının bulunduğu konuşma salonuna girmeyerek sadece fuar alanını gezip seminerden ayrılması dikkat çekti. Terim, ne Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir yetkiliyle ne de yerine göreve getirilen Mircea Lucescu'yla karşılaştı. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın da bulunduğu seminere Ersun Yanal'ın raporlu olduğu için gelemediği öğrenildi.



