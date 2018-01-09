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    09 Ocak 2018, Salı
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    için sıcak temas

    Emre Mor için sıcak temas

    Yıldız futbolcuyu kiralamak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, İspanyol ekipten olumlu yanıt aldı. Anlaşma sağlanması halinde Emre, Antalya kampına katılacak

    Galatasaray'da heyecanı... Sarı-kırmızılı ekip teknik direktör Fatih Terim'in takımında görmeyi çok istediği genç yıldızı kiralamak için harekete geçti. Milli futbolcuyu ilk etapta 6 aylığına kadrosuna katmayı planlayan Cimbom, yapılan ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı. İspanyol kulübünün, uygun şartların oluşması halinde Emre Mor'un kiralanmasına sıcak bakıyor.

    HEMEN BİTİRİLECEK
    Genç futbolcu ile de temasa geçen sarı-kırmızılı kulüp, öncelikle yıldız futbolcuyu yıl sonuna kadar kiralayıp daha sonra sezon bitiminde yeniden masaya oturmayı planlıyor. Kanatlarda ve forvet olarak oynayabilen Emre'nin iyi bir alternatif olabileceği düşünülürken anlaşma sağlanması halinde Antalya kampına katılabilir. Görüşmelerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. 20 yaşındaki Emre'nin İspanyol ekiple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


    Emre'nin ihtiyacı var (Mini yorum: Barış Dinçarslan)
    Olağanüstü bir yetenek... Müthiş alan kontrolü, çalım ve dribling yeteneği... Ama yetmiyor! Modern futbolda teknik direktörler hücum oyuncularından paylaşım, doğru final pası-şutu kararı, bitirici vuruş, savunma geçişlerine yardım da istiyorlar. Emre Mor'da ne yazık ki ikinci kısım yok. Her şeyi mükemmel yaptıktan sonra o pası veya şutu atamıyor. Ayrıca oyun disiplini, takım düzeni içinde de kalamıyor. İşte Emre için eğitim bu yüzden şart! 'e büyük saygı duyuyor; ihtiyacı olan eğitimi ondan almayı tercih edip, DNA kodlarına işlenmiş dünya yıldızlığına 'da evrilebilir.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:20
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