Emre Mor için sıcak temas
Yıldız futbolcuyu kiralamak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, İspanyol ekipten olumlu yanıt aldı. Anlaşma sağlanması halinde Emre, Antalya kampına katılacak
Galatasaray'da Emre Mor heyecanı... Sarı-kırmızılı ekip teknik direktör Fatih Terim'in takımında görmeyi çok istediği genç yıldızı kiralamak için harekete geçti. Milli futbolcuyu ilk etapta 6 aylığına kadrosuna katmayı planlayan Cimbom, yapılan ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı. İspanyol kulübünün, uygun şartların oluşması halinde Emre Mor'un kiralanmasına sıcak bakıyor.
HEMEN BİTİRİLECEK
Genç futbolcu ile de temasa geçen sarı-kırmızılı kulüp, öncelikle yıldız futbolcuyu yıl sonuna kadar kiralayıp daha sonra sezon bitiminde yeniden masaya oturmayı planlıyor. Kanatlarda ve forvet olarak oynayabilen Emre'nin iyi bir alternatif olabileceği düşünülürken anlaşma sağlanması halinde Antalya kampına katılabilir. Görüşmelerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. 20 yaşındaki Emre'nin İspanyol ekiple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Emre'nin ihtiyacı var (Mini yorum: Barış Dinçarslan)
Olağanüstü bir yetenek... Müthiş alan kontrolü, çalım ve dribling yeteneği... Ama yetmiyor! Modern futbolda teknik direktörler hücum oyuncularından paylaşım, doğru final pası-şutu kararı, bitirici vuruş, savunma geçişlerine yardım da istiyorlar. Emre Mor'da ne yazık ki ikinci kısım yok. Her şeyi mükemmel yaptıktan sonra o pası veya şutu atamıyor. Ayrıca oyun disiplini, takım düzeni içinde de kalamıyor. İşte Emre için eğitim bu yüzden şart! Fatih Terim'e büyük saygı duyuyor; ihtiyacı olan eğitimi ondan almayı tercih edip, DNA kodlarına işlenmiş dünya yıldızlığına Galatasaray'da evrilebilir.
HEMEN BİTİRİLECEK
Genç futbolcu ile de temasa geçen sarı-kırmızılı kulüp, öncelikle yıldız futbolcuyu yıl sonuna kadar kiralayıp daha sonra sezon bitiminde yeniden masaya oturmayı planlıyor. Kanatlarda ve forvet olarak oynayabilen Emre'nin iyi bir alternatif olabileceği düşünülürken anlaşma sağlanması halinde Antalya kampına katılabilir. Görüşmelerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. 20 yaşındaki Emre'nin İspanyol ekiple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Emre'nin ihtiyacı var (Mini yorum: Barış Dinçarslan)
Olağanüstü bir yetenek... Müthiş alan kontrolü, çalım ve dribling yeteneği... Ama yetmiyor! Modern futbolda teknik direktörler hücum oyuncularından paylaşım, doğru final pası-şutu kararı, bitirici vuruş, savunma geçişlerine yardım da istiyorlar. Emre Mor'da ne yazık ki ikinci kısım yok. Her şeyi mükemmel yaptıktan sonra o pası veya şutu atamıyor. Ayrıca oyun disiplini, takım düzeni içinde de kalamıyor. İşte Emre için eğitim bu yüzden şart! Fatih Terim'e büyük saygı duyuyor; ihtiyacı olan eğitimi ondan almayı tercih edip, DNA kodlarına işlenmiş dünya yıldızlığına Galatasaray'da evrilebilir.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
-
"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
-
Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
Emre Mor için sıcak temas haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.