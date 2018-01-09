Rodrigues, Almanya yolcusu!
Alman medyası, Cimbom’un orta sahadaki yıldızına Schalke’nin talip olduğunu yazdı
G.Saray'ın yıldızları Avrupa'nın dev kulüplerinin kıskacında. İtalyan devi geçtiğimiz günlerde Brezilyalı stoper Maicon'a talip olmuştu. Dün de Alman medyasında Garry Rodrigues ile ilgili transfer haberleri yer aldı. Alman medyasında çıkan haberlere göre, 27 yaşındaki kanat oyuncusu için resmi teklif yapmaya hazırlanan Alman kulübü, G.Saray'dan gelecek habere göre hareket edecek. Garry Rodrigues bu sezon 19 maçta 2 gol atarken 3 de asist yaptı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 08:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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