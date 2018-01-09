Terim'in gözdesinden kötü haber
Fatih Terim'in ısrarla istediği Kaan Ayhan, kariyerine Almanya'da devam etme kararı aldı.
G.Saray'ın başına geldikten sonra transfer listesinin başında yer alan genç savunmacı Kaan Ayhan'dan kötü haber geldi.
Fatih Terim, milli takımda görev yaptığı dönemde keşfettiği ve şans verdiği Fortuna Düsseldorf'da forma giyen Kaan Ayhan'ı transfer etmek istiyordu.
Özellikle 23 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması transferi daha cazip hale getiriyordu.
Ancak sarı kırmızılıların kadrosuna katmak etmek istediği milli futbolcu teklifi geri çevirdi ve kariyerine Almanya'da devam etmek istediği iddia edildi.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:59
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Milan'dan Beşiktaşlı yıldıza kanca
Toplam 3
Yorum
kem14 sat sat saat
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En iyiler bende
Toplam 6
Yorum
borego aykut kusura bakma ama; oynattığın uyuz futbolu zerre kadar beğenmiyorum. futboldan anlayan adam hasanla-ismaille sezona başlar mı hiç.
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Balotelli kapışması
Toplam 5
Yorum
DUHANZ BOLOTELLİİİ BASKA CIKAR YOL YOKK KARTAL YUKSELECEKKK AL BASKANNNNNNNNNNNN
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