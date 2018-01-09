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    09 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Terim'in gözdesinden kötü haber

    Terim'in gözdesinden kötü haber

    'in ısrarla istediği , kariyerine 'da devam etme kararı aldı.

    G.Saray'ın başına geldikten sonra listesinin başında yer alan genç savunmacı 'dan kötü haber geldi.

    , milli takımda görev yaptığı dönemde keşfettiği ve şans verdiği 'da forma giyen Kaan Ayhan'ı transfer etmek istiyordu.

    Özellikle 23 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması transferi daha cazip hale getiriyordu.

    Ancak sarı kırmızılıların kadrosuna katmak etmek istediği milli futbolcu teklifi geri çevirdi ve kariyerine 'da devam etmek istediği iddia edildi.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:59
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