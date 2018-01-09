Terim'in gözdesinden kötü haber

G.Saray'ın başına geldikten sonra transfer listesinin başında yer alan genç savunmacı Kaan Ayhan'dan kötü haber geldi.

Fatih Terim, milli takımda görev yaptığı dönemde keşfettiği ve şans verdiği Fortuna Düsseldorf'da forma giyen Kaan Ayhan'ı transfer etmek istiyordu.

Özellikle 23 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması transferi daha cazip hale getiriyordu.

Ancak sarı kırmızılıların kadrosuna katmak etmek istediği milli futbolcu teklifi geri çevirdi ve kariyerine Almanya'da devam etmek istediği iddia edildi.