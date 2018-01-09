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    09 Ocak 2018, Salı
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    'da toplantısı yarın

    Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın

    Kulübünün ocak ayı olağan toplantısı yarın yapılacak. Divan kurulu başkanı idaresinde Gayrettepe Dedeman Otel'de düzenlenecek toplantı saat 13.30'da başlayacak.

    Toplantıda, 20 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adayları ve , üyelere hitap edecek.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:47
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