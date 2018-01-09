Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın
Galatasaray Kulübünün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak. Divan kurulu başkanı İrfan Aktar idaresinde Gayrettepe Dedeman Otel'de düzenlenecek toplantı saat 13.30'da başlayacak.
Toplantıda, 20 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adayları Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz, üyelere hitap edecek.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:47
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Milan'dan Beşiktaşlı yıldıza kanca
Toplam 3
Yorum
kem14 sat sat saat
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En iyiler bende
Toplam 6
Yorum
borego aykut kusura bakma ama; oynattığın uyuz futbolu zerre kadar beğenmiyorum. futboldan anlayan adam hasanla-ismaille sezona başlar mı hiç.
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Balotelli kapışması
Toplam 5
Yorum
DUHANZ BOLOTELLİİİ BASKA CIKAR YOL YOKK KARTAL YUKSELECEKKK AL BASKANNNNNNNNNNNN
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