Özbek’in seçim korkusu
20 Ocak’ta katılımın düşük olma ihtimali endişe yaratıyor
Galatasaray'da 20 Ocak'ta yapılacak kongre için geri sayım sürüyor. Her ne kadar "3 yıllığına geliyoruz" dese de Özbek, kulislerdeki havayı koklamadan elini cebine atmaya sıcak bakmıyor. Yaklaşık 4 bin üyenin oy kullanıp bin 800'ünün oyunu alarak seçilen Özbek, 20 Ocak'taki seçimde katılımın düşük olması ve bunun akabinde az oyla seçilmekten endişe ediyor. Bu durumda kendisini güvende hissetmeyecek olan Başkan her platformda üyeleri oy kullanmaya davet ediyor.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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