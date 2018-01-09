Özbek’in seçim korkusu

20 Ocak’ta katılımın düşük olma ihtimali endişe yaratıyor

Galatasaray'da 20 Ocak'ta yapılacak kongre için geri sayım sürüyor. Her ne kadar "3 yıllığına geliyoruz" dese de Özbek, kulislerdeki havayı koklamadan elini cebine atmaya sıcak bakmıyor. Yaklaşık 4 bin üyenin oy kullanıp bin 800'ünün oyunu alarak seçilen Özbek, 20 Ocak'taki seçimde katılımın düşük olması ve bunun akabinde az oyla seçilmekten endişe ediyor. Bu durumda kendisini güvende hissetmeyecek olan Başkan her platformda üyeleri oy kullanmaya davet ediyor.