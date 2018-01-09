Nani’yi getireyim mi!
Evra tutmayınca Portekizli futbolcuyu önerdi
Galatasaray'da bir dönem çok sık anılan ancak Fenerbahçe'nin yolunu tutan Luis Nani yeniden gündeme geldi. 37 yaşındaki Evra'yı Galatasaray'a getirmek isteyen Pastorello'dan bir teklif daha geldi. Sezon başında Valencia'dan Lazio'ya giden fakat beklentileri karşılayamayan Nani... Serie A'da sadece 111 dakika oynayan Portekizli oyuncunun tam da Galatasaray'ın aradığı oyuncu olduğunu iddia etti. Ancak yine pek fazla yüz bulamadı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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