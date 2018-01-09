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    09 Ocak 2018, Salı
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    Aslanlar işbaşında

    Aslanlar işbaşında

    Sarı-kırmızılılar Terim yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirdi. Çalışmada hırs kadar kahkaha da eksik olmadı

    Cimbom, ikinci yarı hazırlıklarına dün Antalya'da başladı. Fatih Terim yönetiminde çift idman gerçekleştiren sarı-kırmızılıların bir hayli keyifli ve hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı. Dayanaklılık ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yapıldı ve koşuyla tamamlandı. Galatasaray'ın akşam idmanı da daha çok yükleme şeklindeydi. İgor Tudor'dan fizik olarak iyi bir takım devralan Fatih Terim, sarı-kırmızılı futbolcuların performansından memnun kaldı.

    CONTRA DA İZLEDİ
    Yardımcı antrenör Ümit Davala da siftah yaptı. Davala, 4 . Terim döneminde ilk kez antrenmana çıktı. Anlaşılan diğer yardımcı ant-renörlerden Hasan Şaş ise Pro-Lisans kursunda olduğu için çalışmada yoktu. 'in Milan'dan eski öğrencisi olan Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Cosmin Contra da antrenmanı takip etti.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:13
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