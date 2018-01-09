İngiliz kulüp Ndiaye'yi istedi!
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ndiaye'ye İngiltere'den talip çıktı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'nin Ndiaye için Galatasaray'ın kapısını çalacağı iddia edildi.
BBC'de yer alan habere göre; Stoke City, kesin olarak orta saha oyuncusu transfer etme kararı aldı ve ilk hedefi Badou Ndiaye olarak belirledi.
Senegalli orta saha oyuncusunun Galatasaray ile yaptığı sözleşme önümüzdeki sezon sonu içn geçerli 18 milyon Euro karşılığında çıkış opsiyonu bulunuyor.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:20
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Özbek seçim startını veriyor
Toplam 1
Yorum
İLHAM AZERİ ASLA ! BİR DAHA BU KULÜBÜN KAPISINDAN İÇERİ GİREMEZ !
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Yiğithan Rotterdam’da
Toplam 5
Yorum
FB li Murat A. gerek yok demeye başladı.Şampiyonluktan kopmayız ama son 2-3 hafta kala şampiyon olamayacağımız belirlenir.Bi sezonda böylece hüsranla geçer
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Yiğithan Rotterdam’da
Toplam 5
Yorum
FB li Murat A. İşe yaramaz yabancıları elden çıkartamıyorsun,böylece yabancı alamıyorsun anladıkta eldeki yerli gençleri niye göderiyorsun.Aykut hoca yine
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