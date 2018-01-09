İngiliz kulüp Ndiaye'yi istedi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'nin Ndiaye için Galatasaray'ın kapısını çalacağı iddia edildi.

BBC'de yer alan habere göre; Stoke City, kesin olarak orta saha oyuncusu transfer etme kararı aldı ve ilk hedefi Badou Ndiaye olarak belirledi.

Senegalli orta saha oyuncusunun Galatasaray ile yaptığı sözleşme önümüzdeki sezon sonu içn geçerli 18 milyon Euro karşılığında çıkış opsiyonu bulunuyor.





