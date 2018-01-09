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    09 Ocak 2018, Salı
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    anlaşmayı açıkladı!

    Galatasaray anlaşmayı açıkladı!

    Kulübü, Turkcell ile iş birliği anlaşması imzalanacağını duyurdu.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, gerçekleştirilecek iş birliği anlaşması nedeniyle 12 Ocak Cuma günü Stadı'nda bir imza töreni yapılacağı aktarıldı.

    İmza töreninde, Kulübü Başkanı , Turkcell Genel Müdürü , Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün ve Galatasaray Kulübü Ticaret Direktörü Ali Öğüdücü'nün hazır bulunacağı ifade edildi.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:50
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