G.Saray'dan 2018'in ilk sürprizi
F.Bahçe’de gözden çıkarılan genç futbolcu, milli takımda kendisine her zaman kol kanat geren Fatih Terim’in yanına gitmek istiyor Terim de eski öğrencisine sıcak bakıyor. Aracılar vasıtasıyla nabız yoklaması başladı bile. Transfer bombası her an patlayabilir
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 03:19
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Nabir Dirar o listede
Toplam 5
Yorum
REAL FB Eh iste , ellerindeki okadar... DIRAR la idare etsinler. Yoklukta bizde idare ediyoruz bak. Ne günlere kaldik ya Rabbim...
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Persie dönemi bitti
Toplam 25
Yorum
REAL FB Posasini aldilar, normal. 31-32 yasindaki futbolcuya 4 yillik kontral, 2 yil iyi, 3.yil sakat, 4.yil üste para ver gönder! AKILLANMADILARRRR
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Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı
Toplam 1
Yorum
selcuk yula futbolda ahlak cok onemli ahlakli olan insan evetona gider olmayanda iste boyle takim takim dolasir
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