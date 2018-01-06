;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    G.Saray'dan 2018'in ilk sürprizi

    G.Saray'dan 2018'in ilk sürprizi

    F.Bahçe’de gözden çıkarılan genç futbolcu, milli takımda kendisine her zaman kol kanat geren ’in yanına gitmek istiyor Terim de eski öğrencisine sıcak bakıyor. Aracılar vasıtasıyla nabız yoklaması başladı bile. bombası her an patlayabilir

    'de Antalya kampına götürülmeyen ve kendisine kulüp bulması bildirilen Ozan Tufan, Galatasaray ile yakınlaşmaya başladı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, aralarında sıkı bir bağ olan Fatih Terim'in yanına giderek yeniden eski parlak günlerine dönmenin planlarını yapıyor. Ozan Tufan'ın Terim aşkı karşılıksız değil. Tecrübeli teknik adam da milli takımda el üstünde tuttuğu isimlerden olan Ozan'ı G.Saray'da görmek istiyor.
    Terim ay-yıldızlı ekipte orta sahanın yanı sıra sağ bek bile oynattığı genç futbolcudan, sıkı bir çalışma sonrası yeniden yüksek düzeyde verim alabileceğine inanıyor. Kapalı kapılar ardında ise Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'ı ezeli rakibine kolay kolay satmayacağı konuşuluyor. Ancak bazı kesimler de, Fenerbahçe'nin Galatasaray cephesinden gelebilecek 5-6 milyon euro civarındaki bir teklife kesinlikle 'hayır' demeyeceği görüşünde.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray'dan 2018'in ilk sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN