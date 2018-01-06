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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Konoplyanka bombası!

    Konoplyanka bombası!

    Cimbom sezon başında da gündemine gelen için bir kez daha düğmeye bastı. ’nin aynı bölgeye Pjaca’yı alması transferin önünü açtı...

    Ara döneminde 2-3 takviye yapmayı planlayan 'da sesleri yükseliyor.

    SEZON BAŞI OLMADI
    Geçtiğimiz hafta yapılan zirvede, sol kanatta oynayabilen ve oyun kurucu özellikleri olan bir futbolcu alınmasını yönetimden isteyen 'in Konoplyanka'nın ismini verdiği öğrenildi. Ukraynalı futbolcu sezon başında da G.Saray'ın gündemine gelmiş fakat yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştı.

    KİMSE MEMNUN DEĞİL
    Yönetim, Terim'in talebi sonrasında Konoplyanka için bir kez daha düğmeye bastı. geçtiğimiz sezon Sevilla ile yaptığı anlaşma gereği 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak zorunda kalmıştı. Fakat Alman basınına yansıyan haberlerde, hem Schalke'nin hem de Konoplyanka'nın bu beraberlikten memnun olmadığı belirtiliyor. Sarı-kırmızılılar'ın ilk planda Ukraynalı sol açığı kiralamak istediği belirtiliyor. Eğer bu teklif kabul edilmezse yeni formüller masaya yatırılacak.

    GÖZDEN ÇIKARILDI MI?
    Schalke'nin dün 'tan sol kanat oyuncusu Marco Pjaca'yı transfer etmesi de Konoplyanka'nın gözden çıkardığı şeklinde yorumlandı. futbolunun sol yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak kabul edilen yıldız futbolcu, müthiş top tekniği ve etkili şutları ile tanınıyor. Dnipro'da yıldızı parlayan Konoplyanka, 2015 yılında İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olmuştu.

    TAKVİM

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:55
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