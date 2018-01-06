Diego Laxalt ısrarı
Terim, takımdaki solak oyuncu eksikliğine dikkat çekmiş, Genoa’lı futbolcuyu istemişti. İtalyan basını sarı-kırmızılıların bu transfer için bastırdığını yazdı
BONSERVİSİ SORUN
Fatih Terim'in onayı doğrultusunda Galatasaray'ın kanca attığı isim Diego Laxalt... 1 hafta önce de Aslan'ın gündemine giren Uruguaylı futbolcunun transferindeki en büyük sorun yüksek bonservisi. Kontratı sezon sonunda bitiyordu ancak Genoa onu bedavaya kaptırmamak için sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. Laxalt, vatandaşı Fernando Muslera'nın da devreye girmesiyle Aslan'ın teklifine sıcak bakıyor ancak kulübü Genoa istediği fiyatta indirime gitmezse transferi zor görünüyor.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 03:02
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Nabir Dirar o listede
Toplam 5
Yorum
REAL FB Eh iste , ellerindeki okadar... DIRAR la idare etsinler. Yoklukta bizde idare ediyoruz bak. Ne günlere kaldik ya Rabbim...
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Persie dönemi bitti
Toplam 25
Yorum
REAL FB Posasini aldilar, normal. 31-32 yasindaki futbolcuya 4 yillik kontral, 2 yil iyi, 3.yil sakat, 4.yil üste para ver gönder! AKILLANMADILARRRR
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Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı
Toplam 5
Yorum
selcuk yula futbolda ahlak cok onemli ahlakli olan insan evetona gider olmayanda iste boyle takim takim dolasir
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