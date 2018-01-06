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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Diego Laxalt ısrarı

    Diego Laxalt ısrarı

    Terim, takımdaki solak oyuncu eksikliğine dikkat çekmiş, Genoa’lı futbolcuyu istemişti. İtalyan basını sarı-kırmızılıların bu transfer için bastırdığını yazdı

    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim gelir gelmez, kendini kadro mühendisliğine verdi. Takımda İasmin Latovlevici ve Emrah Başsan dışında sol ayaklı futbolcusu bulunmayan Cimbom bu sorunu çözmek için transfere sarıldı. Sezonun ikinci yarısında Hakan Balta sol ayaklı futbolcular listesine yazılacak. Ancak Terim hücum hattına da bir solak istiyor.

    BONSERVİSİ SORUN
    Fatih Terim'in onayı doğrultusunda 'ın kanca attığı isim Diego Laxalt... 1 hafta önce de Aslan'ın gündemine giren Uruguaylı futbolcunun transferindeki en büyük sorun yüksek bonservisi. Kontratı sezon sonunda bitiyordu ancak Genoa onu bedavaya kaptırmamak için sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. Laxalt, vatandaşı Fernando Muslera'nın da devreye girmesiyle Aslan'ın teklifine sıcak bakıyor ancak kulübü Genoa istediği fiyatta indirime gitmezse transferi zor görünüyor.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:02
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