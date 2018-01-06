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    06 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Terim geldi böyle oldu

    Terim geldi böyle oldu
    CİMBOM'da rüzgarı kendini kısa sürede belli etti. Geçmişte tatil dönemlerinde daha çok eğlenirken fotoğraflar paylaşan sarı-kırmızılı futbolcular şimdi spor salonundan çıkmıyor. Futbolcular her gün sosyal medya hesaplarına çalışırken fotoğraflarını koyuyor
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:11
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