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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Sneijder Katar’da
    Sezon başında 'dan ayrılarak Fransız ekibi Nice'in yolunun tutan Wesley 'in yeni adresi belli oldu. temsilcisi Al-Gharafa ile anlaşmaya varan Hollandalı oyuncu, "Güzel bir macera ve eğlenceli bir meydan okuma olacak. Ailemle gideceğim için çok mutluyum" açıklamasıyla transferi duyurdu.

    8 MAÇTA OYNADI
    Al Gharafa ile 1,5 yıllık sözleşmeye imza atan 33 yaşındaki yıldızın, teknik direktörlüğünü ise geçtiğimiz günlerde takımın başına getirilen yapacak. Sneijder, bu sezon Nice'de 8 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:21
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