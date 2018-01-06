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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Yeni koç Çakı oldu

    Yeni koç Çakı oldu
    'da erkek basketbol takımı sezona kabus gibi başlamıştı. Eleştirilerin odağındaki isimlerden yönetici Can Topsakal'ın görevi bırakmasının ardından liseden sınıf arkadaşı olan koç Erman Kunter ile de yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılıların yeni koçu geçmişte Alba Berlin, A. Efes gibi takımları çalıştıran oldu.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:28
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