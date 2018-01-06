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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Kamp yarın başlıyor

    Kamp yarın başlıyor
    sezonun ikinci yarısına Antalya'nın Belek ilçesinde hazırlanacak. Sarı-kırmızılıların kampı yarın başlıyor. Sarı-kırmızılılar 13 Ocak Pazartesi gününe kadar olan programını açıkladı. İşte gün gün Aslan'ın çalışma programı:

    8 OCAK 2018 PAZARTESİ
    10.30 Basına 25 dakika açık 17.30 Basına kapalı
    9 OCAK 2018 SALI
    10.30 Basına kapalı 17.30 Basına 25 dakika açık
    10 OCAK 2018 ÇARŞAMBA
    16.30 Basına kapalı
    11 OCAK 2018 PERŞEMBE
    10.30 Basına 25 dakika açık 17.30 Basına kapalı
    12 OCAK 2018 CUMA
    10.30 Basına kapalı 17.30 Basına 25 dakika açık
    13 OCAK 2018 CUMARTESİ
    16.30 Basına kapalı
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:18
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