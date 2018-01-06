Kamp yarın başlıyor
8 OCAK 2018 PAZARTESİ
10.30 Basına 25 dakika açık 17.30 Basına kapalı
9 OCAK 2018 SALI
10.30 Basına kapalı 17.30 Basına 25 dakika açık
10 OCAK 2018 ÇARŞAMBA
16.30 Basına kapalı
11 OCAK 2018 PERŞEMBE
10.30 Basına 25 dakika açık 17.30 Basına kapalı
12 OCAK 2018 CUMA
10.30 Basına kapalı 17.30 Basına 25 dakika açık
13 OCAK 2018 CUMARTESİ
16.30 Basına kapalı
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:18
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Nabir Dirar o listede
Toplam 5
Yorum
REAL FB Eh iste , ellerindeki okadar... DIRAR la idare etsinler. Yoklukta bizde idare ediyoruz bak. Ne günlere kaldik ya Rabbim...
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Persie dönemi bitti
Toplam 25
Yorum
REAL FB Posasini aldilar, normal. 31-32 yasindaki futbolcuya 4 yillik kontral, 2 yil iyi, 3.yil sakat, 4.yil üste para ver gönder! AKILLANMADILARRRR
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Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı
Toplam 1
Yorum
selcuk yula futbolda ahlak cok onemli ahlakli olan insan evetona gider olmayanda iste boyle takim takim dolasir
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