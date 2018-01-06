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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Carrasso’nun yerine İsmail

    Carrasso’nun yerine İsmail
    CİMBOM'da yabancı kontenjanı sebebiyle teknik direktör Fatih Terim, kaleci Cedric Carrasso'nun gönderilmesini istemişti. Fransız eldivene, ülkesinin takımlarından Bordeaux ve Amiens talip. , Fernando Muslera'nın yedeği olarak buraya yeni bir transfer yapmayı şimdilik düşünmüyor. Eray İşcan ile yeni kaleci antrenörünün çok beğendiği İsmail Çipe yedeklik için yarışacak
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:15
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