Bir dönem Trabzonspor ve Galatasaray'da forma giyen, milli takıma kadar yükselen 35 yaşındaki Engin Baytar, Ereğli Belediyespor ile sezon sonuna kadar anlaştı. Ereğli Belediyesi ve kulüp başkanı Hüseyin Uysal'ın makamında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Engin Baytar, Ereğli Belediyespor'a para için gelmediğini söyledi. Amacının kulübü, takım arkadaşları ile birlikte şampiyonluğa ulaştırıp, futbol hayatını sonlandırmak olduğunu belirten Engin Baytar, şöyle dedi:



"Ereğli'ye daha önce geldim. Şehri çok sevdim. İnsanların yaklaşımını çok sevdim. Aslında niyetim futbolu bırakmaktı. Ama böyle güzel bir ortamı görünce, '12 maç bizimle birlikte ol' denilince bana da mantıklı geldi. Buraya açıkçası para için de gelmedim. Para da konuşmadım hiçbir şey de söylemedim. Tamamen burada 12 hafta boyunca elimden geldiği kadar genç arkadaşlar olsun hem de takım olsun elimden geldiği kadar yardım edip bir şekilde her şeyimizi verip, şampiyon yapıp bende futbol hayatımı kariyerimi sonlandırmak istiyorum."



Başkan Hüseyin Uysal, şampiyonluk hedefi doğrultusunda transferler yaptıklarını, Engin Baytar'ın camialarına hayırlı olmasını diledi. Engin Baytar, imza töreninin ardından yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.