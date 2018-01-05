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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Kamp programı belli oldu

    Kamp programı belli oldu

    'ın ’nın Belek beldesinde yapacağı kamp çalışmalarının programı kesinleşti.

    'ın 2017-2018 sezonu ara kamp dönemi programı belli oldu. Sezonun ikinci yarısı öncesinde hazırlıklarını 'nın Belek beldesinde gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılar, 7 Ocak 2018 Pazar günü saat 19.00'da özel bir uçuşla İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Antalya'ya hareket edecek. Yurt dışından gelecek olan futbolcular ise kafileye Antalya'da katılacak.
    Sarı-kırmızılı takımın devre arası kamp programı şu şekilde:

    8 Ocak 2018 Pazartesi
    10.30 Basına 25 dakika açık
    17.30 Basına kapalı

    9 Ocak 2018 Salı
    10.30 Basına kapalı
    17.30 Basına 25 dakika açık

    10 Ocak 2018 Çarşamba
    16.30 Basına kapalı

    11 Ocak 2018 Perşembe
    10.30 Basına 25 dakika açık
    17.30 Basına kapalı

    12 Ocak 2018 Cuma
    10.30 Basına kapalı
    17.30 Basına 25 dakika açık

    13 Ocak 2018 Cumartesi
    16.30 Basına kapalı
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:37
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