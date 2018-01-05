Kamp programı belli oldu
Galatasaray'ın Antalya’nın Belek beldesinde yapacağı kamp çalışmalarının programı kesinleşti.
Sarı-kırmızılı takımın devre arası kamp programı şu şekilde:
8 Ocak 2018 Pazartesi
10.30 Basına 25 dakika açık
17.30 Basına kapalı
9 Ocak 2018 Salı
10.30 Basına kapalı
17.30 Basına 25 dakika açık
10 Ocak 2018 Çarşamba
16.30 Basına kapalı
11 Ocak 2018 Perşembe
10.30 Basına 25 dakika açık
17.30 Basına kapalı
12 Ocak 2018 Cuma
10.30 Basına kapalı
17.30 Basına 25 dakika açık
13 Ocak 2018 Cumartesi
16.30 Basına kapalı
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:37
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Galatasaray'da flaş ayrılık!
Toplam 4
Yorum
NE TEŞEKKÜRÜ BİRDE BU ÇIKTI KULÜBÜMÜZE VERDİĞİ KATKILARDAN DOLAYI TEŞEKKÜR. O KADAR KIYMETLİYSE YOLLAMAYIN?
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Umrumda bile değil!
Toplam 45
Yorum
cozıf ozan gercektende iyi oyuncu surekli oynarsa tutturur size söyliyim baska takıma giderse ozaman pişman olacaksınız bana göre suanki durumda m
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Umrumda bile değil!
Toplam 45
Yorum
halloween Giydiği formanın ağırlığının farkında değil. Sürekli saçıyla oynuyor. Bu sene biraz iyi oynuyordu o da aykuta takıldı. Yürüsün anca gider...
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