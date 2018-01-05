Kaela Davis Galatasaray’da
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 1995 doğumlu Amerikalı forvet Kaela Davis ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Avrupa'da ve ligde başarı hedefleyen Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ligler devam ederken takıma takviye yapmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar, Amerikalı forvet Kaela Davis'i kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Kaela Davis ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Davis, 2017 WNBA Draft'larında 10. sırada Dallas Wings tarafından seçildi. WNBA'deki ilk sezonunu geçtiğimiz yaz geçiren oyuncu, 33 maçta 6.1 sayı, 1.4 ribaund ve 1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 24
Yorum
..... Tabii tabiiii..balonsaray bu sloganla çinden amaerikaya dunyayi salladi besiktasa rakip oldu;;))
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 24
Yorum
dogan iflasta kaldınız
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Cenk Tosun'un çıkacağı ilk maç belli oldu
Toplam 1
Yorum
Kartal Bize iyi bir 10numara şart ve bir kaleci
Kaela Davis Galatasaray’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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