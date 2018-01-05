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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Galatasaray’da

    Kaela Davis Galatasaray’da

    , 1995 doğumlu Amerikalı forvet ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

    Avrupa'da ve ligde başarı hedefleyen , ligler devam ederken takıma takviye yapmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar, Amerikalı forvet 'i kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Kaela Davis ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Davis, 2017 WNBA Draft'larında 10. sırada Dallas Wings tarafından seçildi. WNBA'deki ilk sezonunu geçtiğimiz yaz geçiren oyuncu, 33 maçta 6.1 sayı, 1.4 ribaund ve 1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:07
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