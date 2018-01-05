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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Becker'in konuğu Canik

    Becker'in konuğu Canik

    BİLYONER.com 'ndeki ilk sezonunda oynadığı 12 maçı da kaybederek dibe demir atan Bornova Beckerspor, yarın devrenin son sınavında Samsun Canik Belediyespor'la karşılaşacak. Bornova Atatürk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Beckerspor, geçen hafta Çukurova Basketbol'a deplasmanda 145-41 yenilerek ligde tarihi bir skora imza atmıştı.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:54
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