Becker'in konuğu Canik
BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki ilk sezonunda oynadığı 12 maçı da kaybederek dibe demir atan Bornova Beckerspor, yarın devrenin son sınavında Samsun Canik Belediyespor'la karşılaşacak. Bornova Atatürk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Beckerspor, geçen hafta Çukurova Basketbol'a deplasmanda 145-41 yenilerek ligde tarihi bir skora imza atmıştı.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:54
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 17
Yorum
Rakip? Yeni bir transferin gelip'de "nerde kalmistik" diyecek hali yok ya gerci gs eskileri hep topladi. Umut Bulut GS'de!
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Sol kanat uçuşa geçiyor
Toplam 4
Yorum
OKAN GİBİ FUTBOLCULAR OLMALI. GS TEKRAR BİR SÜPRİZLE KARŞILAŞMAMAK İÇİN GS DAKİ TÜRK FUTBOLCULARIN SAYISINI ARTIRMALI. BUNU EN İYİ DE HOCA BİLİYOR. BUNLARDA HASAN ŞAŞ ,
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FLAŞ | Golcü oyuncu imzayı attı!
Toplam 1
Yorum
CELAL AKHISAR DA ALANYA DAN SONRA DUSECEK IKINCI TAKIM OLDU TBR
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