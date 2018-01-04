Gürespor, Kastamonu’yu konuk edecek
TKBL 1. Lig'de mücadele eden Edremit Belediyesi Gürespor, 16. Hafta mücadelesinde kendi sahasında konuk edeceği Ferko Ilgaz Kastamonu Basketbol maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıklarına devam eden Gürespor'da Başantrenör Ömer Buharalı yönetiminde yapılan antrenmana tüm sporcular eksiksiz olarak katıldı.
Başanrenör Ömer Buharalı, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak, daha sonra toparlanarak seri galibiyetler ile zirveye tutunduklarını belirterek, "Sezon başında belirlediğimiz hedefe ulaşabilmek için her maçı ayrı ayrı bir final havasında değerlendirerek hazırlanıyoruz. Bu hafta ki Kastamonu maçına da aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Kazanıp bir engeli daha kayıpsız atlatmak istiyoruz" dedi.
Kulüp Başkanı Kayahan'dan maç daveti
Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü Başkanı Bayram Kayahan, Süper Lig hedefinde ilerlerken taraftar desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Kayahan; "Süper Lig yolunda omuz omuz mücadele ettiğimiz taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu hafta kendi sahamızda oynayacağımız Kastamonu maçında da sporseverlerin ve Edremitlilerin desteklerini bekliyoruz" dedi.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:37
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F.Bahçe'den iki yıldıza 'Kendinize kulüp bulun' talimatı!
Toplam 12
Yorum
fbcan ozan a kilo ver dediler kilo verdi atağa faydan yok dediler daha fazla ileri çıkmaya başladı.kadıköyden petrol çıkartmasını istedi aykut
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"2 veya 3 takviye yapacağız"
Toplam 4
Yorum
oflu hoca hariç herkes sussun boş boş konuşuyorsunuz sizin göreviniz finansal borç
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Dursun Özbek görevleri belirledi
Toplam 1
Yorum
Gslı Yani değişen hiçbirşey olmayacak...
Gürespor, Kastamonu’yu konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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