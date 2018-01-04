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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Gürespor, Kastamonu’yu konuk edecek

    Gürespor, Kastamonu’yu konuk edecek
    Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde (TKBL) zirve mücadelesi veren Basketbol Takımı, Kastamonu Basketbol'u konuk edecek. Kulüp Başkanı Bayram Kayahan, Edremit Spor Salonu'nda 6 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak olan maça tüm sporseverleri davet etti.

    TKBL 1. Lig'de mücadele eden Edremit Belediyesi Gürespor, 16. Hafta mücadelesinde kendi sahasında konuk edeceği Ferko Ilgaz Kastamonu Basketbol maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıklarına devam eden Gürespor'da Başantrenör Ömer Buharalı yönetiminde yapılan antrenmana tüm sporcular eksiksiz olarak katıldı.

    Başanrenör Ömer Buharalı, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak, daha sonra toparlanarak seri galibiyetler ile zirveye tutunduklarını belirterek, "Sezon başında belirlediğimiz hedefe ulaşabilmek için her maçı ayrı ayrı bir final havasında değerlendirerek hazırlanıyoruz. Bu hafta ki Kastamonu maçına da aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Kazanıp bir engeli daha kayıpsız atlatmak istiyoruz" dedi.

    Kulüp Başkanı Kayahan'dan maç daveti
    Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü Başkanı Bayram Kayahan, Süper Lig hedefinde ilerlerken taraftar desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Kayahan; "Süper Lig yolunda omuz omuz mücadele ettiğimiz taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu hafta kendi sahamızda oynayacağımız Kastamonu maçında da sporseverlerin ve Edremitlilerin desteklerini bekliyoruz" dedi.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:37
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