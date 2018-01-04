 Hatay BB, Rusya'dan galibiyetle döndü – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Hatay BB, Rusya'dan galibiyetle döndü

    Hatay BB, Rusya'dan galibiyetle döndü

    ?EUROCUP Women son 16 turunda Rusya'nın Enisey Krasnoyarsk takımına Rusya'da konuk olan Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı rakibini 65-70 mağlup ederek Hatay'a büyük avantajla dönmeyi başardı.

    Mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergileyen Hatay BB, son çeyrekte rakibinin etkili oyununa rağmen mücadeleyi 65-70 kazanmayı başardı. Hatay BB'de Courtney Parıs 20 sayı 17 ribaunt, Hınd Ben Abdelkader ise 15 sayıyla maçın öne çıkan isimleri oldu.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:04
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