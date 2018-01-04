Hatay BB, Rusya'dan galibiyetle döndü

Mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergileyen Hatay BB, son çeyrekte rakibinin etkili oyununa rağmen mücadeleyi 65-70 kazanmayı başardı. Hatay BB'de Courtney Parıs 20 sayı 17 ribaunt, Hınd Ben Abdelkader ise 15 sayıyla maçın öne çıkan isimleri oldu.