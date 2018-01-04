Hatay BB, Rusya'dan galibiyetle döndü
?EUROCUP Women son 16 turunda Rusya'nın Enisey Krasnoyarsk takımına Rusya'da konuk olan Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı rakibini 65-70 mağlup ederek Hatay'a büyük avantajla dönmeyi başardı.
Mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergileyen Hatay BB, son çeyrekte rakibinin etkili oyununa rağmen mücadeleyi 65-70 kazanmayı başardı. Hatay BB'de Courtney Parıs 20 sayı 17 ribaunt, Hınd Ben Abdelkader ise 15 sayıyla maçın öne çıkan isimleri oldu.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:04
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En zengin kulüp Manchester City
Toplam 1
Yorum
a araplar gidip yavurlar yerine bizim kulupleri alsa ne iyi olur petrol bitince m city gibi kulupler onlara bir tas çorba bile vermez
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Fikstür ateş ediyor
Toplam 3
Yorum
UZMAN DR SAYIN AYKUT YENİLMEYEYİM DİYE 3 KEZ BERABERE KALACAGINA 2 KEZ KAZAN 1 KEZ YENİL 3 PUAN KARDASIN.ANLAMADIYSAN SÖYLİYEYİM SALDIR HÜCUM ET YANİ
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Carrasso'nun yeni adresi belli oldu
Toplam 1
Yorum
lakin neden alındı neden yollandı hiçö birşey anlamadım muslera sakatlanırsa kaleye eraymı geçicek çok vasat bir kaleci eray
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