 Bornova Becker’in yeni genel menajeri Adnan Alparslan – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Bornova Becker’in yeni genel menajeri

    Bornova Becker’in yeni genel menajeri Adnan Alparslan

    Bornova Beckerspor, Genel Menajer ile anlaştı.

    Bilyoner.com mücadele eden İzmir temsilcisi Bornova BeckerSpor'da genel menajerlik görevine getirildi. Anadolu Üniversitesi mezunu olan Adnan Alparslan gazetecilik ve televizyonculuk geçmişinin yanı sıra, 4 senedir aktif olarak menajerlik yapıyor.
    2014-2015 sezonunda Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Orduspor Basketbol Şube Başkanlığı, 2015-2018 sezonları arasında Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde mücadele eden Orduspor Basketbol Genel Menajerliği görevlerinde bulunan Adnan Alparslan, Ocak ayı itibariyle Bornova Beckerspor ile Genel Menajerlik konusunda anlaşma sağladı. Daha önce Hakan Yiğit ve ekibi ile çalışan Alparslan, yapılan anlaşma ile 2017-2018 sezonunda da ekip arkadaşlarıyla çalışma hayatına devam edecek.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:24
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