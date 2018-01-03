Galatasaray evinde Bourges'e mağlup
Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 10. haftasında sahasında Fransız ekibi Bourges Basket'e 79-61 yenildi.
Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın 5. dakikasını Galatasaray, 11-8 üstün geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Petronyte ve Ouigley'in etkili oyunuyla ilk çeyreği 18-16 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe etkili başlayan konuk ekip, boyalı alandan bulduğu sayılarla 16. dakikada öne geçti: 28-29. Kobryn'in pota altından Quigley'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla Galatasaray, soyunma odasına 36-35 üstün gitti
İkinci yarıda Johennes ile üst üste sayılar bulan konuk ekip, 25. dakikada üstünlük kurdu: 45-47. Ayayi, Plouffe ve Godin'in sayılarıyla farkı açan Bourges Basket, final periyoduna 54-47 önde girdi.
Son çeyreğe hızlı başlayan konuk ekip, Ayayi ve Plouffe'nin kaydettiği sayılarla 34. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 54-64. Kalan bölümde farkı açan Bourges Basket, Galatasaray'ı 79-61 mağlup etti.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Luka Kardum (Hırvatistan), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Ilias Kounelles (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)
Galatasaray: Epoupa 8, Işıl Alben 5, Ouigley 10, Dubljevic 12, Petronyte 11, Özge Kavurmacıoğlu 3, Meltem Yıldızhan 3, Merve Uygül, Kobryn 9
Bourges Basket: Johannes 22, Sharp 2, Plouffe 17, Ayayi 22, Godin 4, Chartereau 2, Monpierre 2, Tchatchouang 8
1. Periyot: 18-16
Devre: 36-35
3. Periyot: 47-54
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 20:46
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 14
Yorum
ulaş şuan fenerbahçenin başında olabilecek en iyi teknik direktör aykut kocamandır. Bunun aksini söyleyen insan nankörlük ediyordur
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Abdurrahim Albayrak'tan flaş açıklama!
Toplam 2
Yorum
MERT Galatasaray'ın şampiyonluk için 3A ya ihtiyacı var. Sonuç kesin şampiyonluk. Abdurrahim, Arda,Asamoah.
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Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!
Toplam 10
Yorum
gs Arda,ya 6-7mio diger oyunculara anca 1mio...yazik olur Basaksehire
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