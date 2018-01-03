 Galatasaray evinde Bourges'e mağlup – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    evinde Bourges'e mağlup

    Galatasaray evinde Bourges'e mağlup

    , FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 10. haftasında sahasında Fransız ekibi 'e 79-61 yenildi.

    Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın 5. dakikasını , 11-8 üstün geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Petronyte ve Ouigley'in etkili oyunuyla ilk çeyreği 18-16 önde tamamladı.

    İkinci çeyreğe etkili başlayan konuk ekip, boyalı alandan bulduğu sayılarla 16. dakikada öne geçti: 28-29. Kobryn'in pota altından Quigley'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla Galatasaray, soyunma odasına 36-35 üstün gitti

    İkinci yarıda Johennes ile üst üste sayılar bulan konuk ekip, 25. dakikada üstünlük kurdu: 45-47. Ayayi, Plouffe ve Godin'in sayılarıyla farkı açan , final periyoduna 54-47 önde girdi.

    Son çeyreğe hızlı başlayan konuk ekip, Ayayi ve Plouffe'nin kaydettiği sayılarla 34. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 54-64. Kalan bölümde farkı açan Bourges Basket, Galatasaray'ı 79-61 mağlup etti.

    Salon: Ahmet Cömert

    Hakemler: Luka Kardum (Hırvatistan), Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Ilias Kounelles (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)

    Galatasaray: Epoupa 8, 5, Ouigley 10, Dubljevic 12, Petronyte 11, Özge Kavurmacıoğlu 3, Meltem Yıldızhan 3, Merve Uygül, Kobryn 9

    Bourges Basket: Johannes 22, Sharp 2, Plouffe 17, Ayayi 22, Godin 4, Chartereau 2, Monpierre 2, Tchatchouang 8

    1. Periyot: 18-16

    Devre: 36-35

    3. Periyot: 47-54

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:46
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