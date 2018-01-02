Hatay'ın melekleri Rusya'ya uçtu

Hatay'dan İstanbul'a geçen Hatay'ın Melekleri, önce İstanbul'dan Moskova'ya oradan da Krasnoyarsk'a geçecek. Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Krasyonarsk'a ulaşacak olan Melekler, burada maçı oynadıktan sonra yine aynı güzergahı seyrederek İstanbul'a ulaşacak. Melekler, Enisey maçından iki gün sonra lig lideri Yakın Doğu Üniversitesi'ne İstanbul'da konuk olacak. Enisey-Hatay BB mücadelesi 4 Ocak'ta Türkiye saati ile 11.00'da oynanacak ve mücadele FIBA'nın youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.