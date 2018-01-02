Hatay'ın melekleri Rusya'ya uçtu
EuroCup Women D Grubu'nu lider tamamlayarak bir üst tura yükselen Hatay Büyükşehir Belediyesi Bayan Basketbol Takımı, 4 Ocak'ta karşılaşacağı Rusya'nın Enisey Krasnoyarsk mücadelesi için Rusya'ya gitti.
Hatay'dan İstanbul'a geçen Hatay'ın Melekleri, önce İstanbul'dan Moskova'ya oradan da Krasnoyarsk'a geçecek. Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Krasyonarsk'a ulaşacak olan Melekler, burada maçı oynadıktan sonra yine aynı güzergahı seyrederek İstanbul'a ulaşacak. Melekler, Enisey maçından iki gün sonra lig lideri Yakın Doğu Üniversitesi'ne İstanbul'da konuk olacak. Enisey-Hatay BB mücadelesi 4 Ocak'ta Türkiye saati ile 11.00'da oynanacak ve mücadele FIBA'nın youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 14:40
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Deron Williams dönüyor!
Toplam 1
Yorum
karakartal Keşke bu haberler gerçek olsa.Umarım olur.
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Fikret Orman 2018 yılı planlarını açıkladı!
Toplam 1
Yorum
ali varol başkan adamsın.
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Fernando’nun yerine Nigel de Jong
Toplam 4
Yorum
Ismail Seribikoglularindanmi De jonk .fatih baba ile cikisa gecebilir. Galatasaray yedeklerde.DE JONK.GUMUS.YASIN.DONK.SELCUK. KAZANABILIR.
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