 Hatay'ın melekleri Rusya'ya uçtu – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Hatay'ın melekleri 'ya uçtu

    Hatay'ın melekleri Rusya'ya uçtu

    EuroCup Women D Grubu'nu lider tamamlayarak bir üst tura yükselen Hatay Büyükşehir Belediyesi Bayan Basketbol Takımı, 4 Ocak'ta karşılaşacağı 'nın Enisey Krasnoyarsk mücadelesi için Rusya'ya gitti.

    Hatay'dan 'a geçen Hatay'ın Melekleri, önce İstanbul'dan 'ya oradan da Krasnoyarsk'a geçecek. Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Krasyonarsk'a ulaşacak olan Melekler, burada maçı oynadıktan sonra yine aynı güzergahı seyrederek İstanbul'a ulaşacak. Melekler, Enisey maçından iki gün sonra lig lideri 'ne İstanbul'da konuk olacak. Enisey-Hatay BB mücadelesi 4 Ocak'ta saati ile 11.00'da oynanacak ve mücadele FIBA'nın youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:40
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