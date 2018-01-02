Galatasaray'ın rakibi Bourges Basket
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 10. hafta maçında yarın Fransa'nın Bourges Basket ekibi ile karşılaşacak.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Grupta iki takımın da dörder galibiyet ve beşer mağlubiyeti bulunuyor. Galatasaray averajla dördüncü, Bourges Basket ise altıncı sırada yer alıyor. İki ekip arasında Fransa'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 74-72 kazanmıştı.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:09
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Başkandan futbolculara rest!
Toplam 1
Yorum
mehmet futbolcular zaten çuvalla para kazanıyorlar. prim nedir ya?
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Kaan imzayı atacak
Toplam 2
Yorum
kaan zaman kaybetmeden hemen parasını verip alınmalı. hatta gece perasyonu ile hemen getirilmeli istanbula . sakın kaptırmayın.
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İstanbul’da mutluyum
Toplam 1
Yorum
adalet Neden mutlu olmasınki.Gelsin bedava EURO lar.Futbolcudan ve futboldan anlayan herkese soruyorum.Julyano 4,5 milyon EURO luk futbolcumu.YAZIK
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