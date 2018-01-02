 Galatasaray'ın rakibi Bourges Basket – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    'ın rakibi

    Galatasaray'ın rakibi Bourges Basket

    Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 10. hafta maçında yarın Fransa'nın ekibi ile karşılaşacak.

    Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Grupta iki takımın da dörder galibiyet ve beşer mağlubiyeti bulunuyor. averajla dördüncü, ise altıncı sırada yer alıyor. İki ekip arasında Fransa'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 74-72 kazanmıştı.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:09
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