Galatasaray'ın rakibi Bourges Basket

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Grupta iki takımın da dörder galibiyet ve beşer mağlubiyeti bulunuyor. Galatasaray averajla dördüncü, Bourges Basket ise altıncı sırada yer alıyor. İki ekip arasında Fransa'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 74-72 kazanmıştı.



