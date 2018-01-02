Yakın Doğu, Rusya deplasmanında

Ekaterinburg kentindeki DIVS Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak.

Grupta 8 galibiyet ve bir mağlubiyeti olan bordo-beyazlı takım, lider durumda bulunuyor. Oynadığı maçlarda 7 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Rus ekibi ise averajla üçüncü sırada yer alıyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı, 79-70'lik skorla UMMC Ekaterinburg kazanmıştı.



