 Yakın Doğu, Rusya deplasmanında – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Yakın Doğu, deplasmanında

    Yakın Doğu, Rusya deplasmanında

    Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta maçında yarın 'nın Ekaterinburg ekibine konuk olacak.

    Ekaterinburg kentindeki DIVS Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak.

    Grupta 8 galibiyet ve bir mağlubiyeti olan bordo-beyazlı takım, lider durumda bulunuyor. Oynadığı maçlarda 7 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Rus ekibi ise averajla üçüncü sırada yer alıyor. İki takım arasında 'da oynanan maçı, 79-70'lik skorla Ekaterinburg kazanmıştı.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:34
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