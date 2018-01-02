Yakın Doğu, Rusya deplasmanında
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta maçında yarın Rusya'nın UMMC Ekaterinburg ekibine konuk olacak.
Ekaterinburg kentindeki DIVS Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak.
Grupta 8 galibiyet ve bir mağlubiyeti olan bordo-beyazlı takım, lider durumda bulunuyor. Oynadığı maçlarda 7 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Rus ekibi ise averajla üçüncü sırada yer alıyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı, 79-70'lik skorla UMMC Ekaterinburg kazanmıştı.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:34
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Kaan ve Kenan’la ön anlaşma imzalandı
Toplam 3
Yorum
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yusuf ba bundan 10 kat iyi
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