 Galatasaray Odeabank'ın konuğu Darüşşafaka – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    'ın konuğu

    Galatasaray Odeabank'ın konuğu Darüşşafaka

    ULEB son 16 turunda Türk takımları ile , B Grubu ilk maçında yarın karşılaşacak.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

    ULEB ilk turunda mücadele ettiği A Grubu'nu lider, da B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak 2. tura yükselmişti.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:03
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