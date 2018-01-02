Galatasaray Odeabank'ın konuğu Darüşşafaka
ULEB Avrupa Kupası son 16 turunda Türk takımları Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka, B Grubu ilk maçında yarın karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.
ULEB Avrupa Kupası ilk turunda Darüşşafaka mücadele ettiği A Grubu'nu lider, Galatasaray Odeabank da B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak 2. tura yükselmişti.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:03
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Başkandan futbolculara rest!
Toplam 1
Yorum
mehmet futbolcular zaten çuvalla para kazanıyorlar. prim nedir ya?
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Kaan imzayı atacak
Toplam 2
Yorum
kaan zaman kaybetmeden hemen parasını verip alınmalı. hatta gece perasyonu ile hemen getirilmeli istanbula . sakın kaptırmayın.
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İstanbul’da mutluyum
Toplam 1
Yorum
adalet Neden mutlu olmasınki.Gelsin bedava EURO lar.Futbolcudan ve futboldan anlayan herkese soruyorum.Julyano 4,5 milyon EURO luk futbolcumu.YAZIK
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