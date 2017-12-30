Canik Belediye evinde kaybetti
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Canik Belediyespor'u 76-70 yendi.
Salon: Hasan Doğan
Hakemler: Murat Ciner, Erhan Gürsel, Hande Öztürk
Canik Belediyespor: White 10, Yasemin Begüm Dalgalar 2, Putnina 6, Murphy 22, Gizem Yavuz 5, Duygu Fırat 4, Warley 19, Ayşe Pelin Gürçavdı 2, Ceren Gökdemir
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 13, Deniz Çolakoğlu 2, Gajic 21, Gülşah Gümüşay 3, Hartley 17, Cado 6, Melike Tuğba Oral 2, Thomas 12, Aysun Yararbaş
1. Periyot: 17-20
Devre: 30-42
3. Periyot: 51-57
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:32
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Galatasaray'da son dakika! Başkan adayları belli oldu
Toplam 7
Yorum
austin bu yıl milyon dolarlara yaş ortalaması 30 olan bi tkmla tarftarı boyadğını san sen ş.ligi tkmdan ligi zor kaldıran bi tkma 2 yılda geldik.
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Bu kez sol beke Lima
Toplam 3
Yorum
Yavuz Fernandao ve Van Persie kesin gidiyorlar Kameni'nin de kiralanması gündemde yani 12'ye kadar düşebilir
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Galatasaray'da son dakika! Başkan adayları belli oldu
Toplam 7
Yorum
austin nasıl bi yönetim olacağınız c.topsakaldan belli insanda brz utanma olur.gs her branşta kafa olarakta dahil çok geriledi.
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