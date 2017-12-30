 Canik Belediye evinde kaybetti – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Canik Belediye evinde kaybetti

    Canik Belediye evinde kaybetti

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında , deplasmanda Canik Belediyespor'u 76-70 yendi.

    Salon: Hasan Doğan

    Hakemler: Murat Ciner, Erhan Gürsel, Hande Öztürk

    Canik Belediyespor: White 10, Yasemin Begüm Dalgalar 2, Putnina 6, Murphy 22, Gizem Yavuz 5, Duygu Fırat 4, Warley 19, Ayşe Pelin Gürçavdı 2, Ceren Gökdemir

    Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 13, Deniz Çolakoğlu 2, Gajic 21, Gülşah Gümüşay 3, Hartley 17, Cado 6, Melike Tuğba Oral 2, Thomas 12, Aysun Yararbaş

    1. Periyot: 17-20

    Devre: 30-42

    3. Periyot: 51-57

    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:32
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